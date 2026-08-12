 SAT: 17% de contribuyentes no han pagado impuesto de circulación
Nacionales

SAT: 17% de contribuyentes no han pagado impuesto de circulación

Los sistemas informáticos de la SAT aplican la prórroga para el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, con vigencia hasta el último día hábil de diciembre del 2026.

Compartir:
Complicaciones-por-trafico-ante-toque-de-queda.png,
Complicaciones-por-trafico-ante-toque-de-queda.png / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La  Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer este miércoles 12 de agosto, que como institución encargada de la administración del sistema tributario y aduanero del país, es respetuosa de las disposiciones emitidas por el Congreso de la República, respeto a la ampliación del la prórroga para el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV).

La SAT señaló que el 83% del parque vehicular ya cumplió con el pago del impuesto de circulación y que 17% siendo 1.16 millones aún están pendientes de pagar dicho tributo. 

La SAT agregó que los sistemas informáticos de la SAT aplican desde hoy dichas disposiciones, con vigencia hasta el último día hábil de diciembre del 2026.

"Es importante recordar que a la fecha se cuenta con un parque vehicular que asciende a 6,697,056 de vehículos terrestres, de los cuales 5.54 millones (83%) ya han cumplido con el pago de este impuesto, y 1.16 millones (17%) aún están pendientes de cumplir con esta obligación. Esto representa Q1,314.61 millones de recaudo en este concepto, un 88% de la meta establecida para el 2026.", reiteró la SAT. 

La ampliación fue aprobada por el Congreso de la República, que estableció como nueva fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para que los propietarios de vehículos puedan realizar el pago.

La iniciativa que dio origen a esta normativa argumentaba la situación actual que enfrentan los guatemaltecos en el aspecto económico, principalmente ante el aumento en los precios de los combustibles que, a su vez, impacta en otros rubros.

En ese sentido, el Legislativo consideró que se debía ampliar el plazo para pagar el ISCV correspondiente al período fiscal 2026, de tal manera que se podría reducir la mora tributaria, incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y evitar la imposición de sanciones a contribuyentes que manifiestan voluntad de cumplir con sus obligaciones.

Arévalo destaca el papel de la juventud en el presente y futuro de Guatemala

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el presidente Bernardo Arévalo destacó que más del 60% de la población guatemalteca tiene menos de 30 años, subrayando la importancia de las oportunidades educativas y la participación activa de los jóvenes en el presente.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

El Obelisco no será centro de encendido de antorchas; habilitan cinco puntos en la capitalt
Nacionales

El Obelisco no será centro de encendido de antorchas; habilitan cinco puntos en la capital

03:30 PM, Ago 12
Arévalo destaca el papel de la juventud en el presente y futuro de Guatemalat
Nacionales

Arévalo destaca el papel de la juventud en el presente y futuro de Guatemala

05:11 PM, Ago 12
De Uganda a Guatemala: niños sorprenden con homenaje a la marimba y Luna de Xelajút
Farándula

De Uganda a Guatemala: niños sorprenden con homenaje a la marimba y "Luna de Xelajú"

03:49 PM, Ago 12
El PSG se consagra bicampeón de la Supercopa de Europat
Deportes

El PSG se consagra bicampeón de la Supercopa de Europa

02:57 PM, Ago 12
Real Madrid vence al Deportivo y conquista su décimo Trofeo Teresa Herrerat
Deportes

Real Madrid vence al Deportivo y conquista su décimo Trofeo Teresa Herrera

03:15 PM, Ago 12

Temas

Mundial 2026GuatemalaDestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFANoticias de GuatemalaEstados UnidosEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar