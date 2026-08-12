SAT: 17% de contribuyentes no han pagado impuesto de circulación

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer este miércoles 12 de agosto, que como institución encargada de la administración del sistema tributario y aduanero del país, es respetuosa de las disposiciones emitidas por el Congreso de la República, respeto a la ampliación del la prórroga para el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV).
La SAT señaló que el 83% del parque vehicular ya cumplió con el pago del impuesto de circulación y que 17% siendo 1.16 millones aún están pendientes de pagar dicho tributo.
La SAT agregó que los sistemas informáticos de la SAT aplican desde hoy dichas disposiciones, con vigencia hasta el último día hábil de diciembre del 2026.
"Es importante recordar que a la fecha se cuenta con un parque vehicular que asciende a 6,697,056 de vehículos terrestres, de los cuales 5.54 millones (83%) ya han cumplido con el pago de este impuesto, y 1.16 millones (17%) aún están pendientes de cumplir con esta obligación. Esto representa Q1,314.61 millones de recaudo en este concepto, un 88% de la meta establecida para el 2026.", reiteró la SAT.
La ampliación fue aprobada por el Congreso de la República, que estableció como nueva fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para que los propietarios de vehículos puedan realizar el pago.
La iniciativa que dio origen a esta normativa argumentaba la situación actual que enfrentan los guatemaltecos en el aspecto económico, principalmente ante el aumento en los precios de los combustibles que, a su vez, impacta en otros rubros.
En ese sentido, el Legislativo consideró que se debía ampliar el plazo para pagar el ISCV correspondiente al período fiscal 2026, de tal manera que se podría reducir la mora tributaria, incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y evitar la imposición de sanciones a contribuyentes que manifiestan voluntad de cumplir con sus obligaciones.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*