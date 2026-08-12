Árbitros para la cuarta fecha del Apertura 2026

Cristopher Corado, Walter López, Mario Escobar, Julio Luna y Wildomar Ramírez serán los árbitros principales que le darán vida a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala que se jugará este sábado 15 y domingo 16 de agosto de 2026.
De acuerdo a los nombramientos arbitrales emitidos este día por el Departamento y Comisión de Arbitraje de la Federación de Futbol de Guatemala, los cinco colegiados tendrán la ardua tarea de hacer su trabajo apegado a los reglamentos y evitar marcaciones que luego resultan ser polémicas, y que en algunos casos favorecen a ciertos equipos grandes.
Arbitrajes para la cuarta fecha
Sábado 15 de agosto: Cobán Imperial vs. Mixco a las 13:00 horas
- Árbitro: Cristopher Corado
- Asistente 1: Azcel Pérez
- Asistente 2: César Yaxcal
- Cuarto árbitro: Enrique de la Rosa
- Asesor arbitral: Miguel López
- Comisario arbitral: Karen Barrios
Sábado 15 de agosto: Guastatoya vs. Municipal a las 17:00 horas
- Árbitro: Walter López
- Asistente 1: Jorge Ordoñez
- Asistente 2: Kevin Martínez
- Cuarto árbitro: Diego Ojer
- Asesor arbitral: Luis Escobar
- Comisario arbitral: Amner Escobar
Sábado 15 de agosto: Comunicaciones vs. Malacateco a las 19:00 horas
- Árbitro: Mario Escobar
- Asistente 1: Juan Tipaz
- Asistente 2: Julio Pérez
- Cuarto árbitro: Bryan López
- Asesor arbitral: Vinicio Villatoro
- Comisario arbitral: Omar Diéguez
Domingo 16 de agosto: San Pedro vs. Aurora a las 15:00 horas
- Árbitro: Julio Luna
- Asistente 1: Humberto Panjoj
- Asistente 2: Delia Vega
- Cuarto árbitro: Alna Monroy
- Asesor arbitral: Ruben Castellanos
- Comisario arbitral: Bernabe Chapetón
Domingo 16 de agosto: Suchitepéquez vs. Marquense a las 17:00 horas
- Árbitro: Wildomar Ramírez
- Asistente 1: Luis Ventura
- Asistente 2: Juan José Caneces
- Cuarto árbitro: José Gómez
- Asesor arbitral: Wilson Menchú
- Comisario arbitral: César Castillo