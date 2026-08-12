 Árbitros para la cuarta fecha del Apertura 2026
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Estos son los árbitros para la cuarta fecha del Apertura 2026

La jornada contempla tres partidos para el sábado 15 de agosto.

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Árbitro Wildomar Ramírez
Árbitro Wildomar Ramírez / FOTO: Alex Meoño
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Cristopher Corado, Walter López, Mario Escobar, Julio Luna y Wildomar Ramírez serán los árbitros principales que le darán vida a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala que se jugará este sábado 15 y domingo 16 de agosto de 2026.

De acuerdo a los nombramientos arbitrales emitidos este día por el Departamento y Comisión de Arbitraje de la Federación de Futbol de Guatemala, los cinco colegiados tendrán la ardua tarea de hacer su trabajo apegado a los reglamentos y evitar marcaciones que luego resultan ser polémicas, y que en algunos casos favorecen a ciertos equipos grandes.

Municipal y Antigua, los únicos invictos del Apertura 2026

La tercera jornada significó para Comunicaciones, Guastatoya y Cobán Imperial perder sus invictos.

Arbitrajes para la cuarta fecha

Sábado 15 de agosto: Cobán Imperial vs. Mixco a las 13:00 horas

  • Árbitro: Cristopher Corado
  • Asistente 1: Azcel Pérez
  • Asistente 2: César Yaxcal
  • Cuarto árbitro: Enrique de la Rosa   
  • Asesor arbitral: Miguel López
  • Comisario arbitral: Karen Barrios  

Sábado 15 de agosto: Guastatoya vs. Municipal a las 17:00 horas

  • Árbitro: Walter López
  • Asistente 1: Jorge Ordoñez
  • Asistente 2: Kevin Martínez
  • Cuarto árbitro: Diego Ojer   
  • Asesor arbitral: Luis Escobar  
  • Comisario arbitral: Amner Escobar  
Municipal gana y es el líder invicto del Apertura 2026

El “Mimado de la Afición” es líder invicto y con puntuación perfecta tras las primeras tres fechas de competición.

Sábado 15 de agosto: Comunicaciones vs. Malacateco a las 19:00 horas

  • Árbitro: Mario Escobar
  • Asistente 1: Juan Tipaz
  • Asistente 2: Julio Pérez  
  • Cuarto árbitro: Bryan López  
  • Asesor arbitral: Vinicio Villatoro
  • Comisario arbitral: Omar Diéguez  

Domingo 16 de agosto: San Pedro vs. Aurora a las 15:00 horas

  • Árbitro: Julio Luna
  • Asistente 1: Humberto Panjoj
  • Asistente 2: Delia Vega
  • Cuarto árbitro: Alna Monroy   
  • Asesor arbitral: Ruben Castellanos  
  • Comisario arbitral: Bernabe Chapetón

Domingo 16 de agosto: Suchitepéquez vs. Marquense a las 17:00 horas

  • Árbitro: Wildomar Ramírez
  • Asistente 1: Luis Ventura
  • Asistente 2: Juan José Caneces
  • Cuarto árbitro: José Gómez  
  • Asesor arbitral: Wilson Menchú
  • Comisario arbitral: César Castillo
San Pedro se da un festín y golea a Suchitepéquez

Los shecanos consiguieron una importante victoria en casa ante Suchitepéquez y confirmaron su buen inicio de torneo, mientras los venados siguen sin levantar cabeza.

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