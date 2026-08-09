Municipal y Antigua, los únicos invictos del Apertura 2026

Este domingo finalizó la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, una jornada en la cual se impuso la localía de cinco equipos (Mixco, Aurora, Antigua, San Pedro y Municipal), y se registró un empate entre Malacateco y Xelajú (2-2).
La tercera jornada significó para Comunicaciones, Guastatoya y Cobán Imperial perder sus invictos en apenas tres y dos partidos disputados.
Aurora venció a Comunicaciones 3-1 con autogol de Omar Duarte, y goles de Hugo del Cid y Daniel Baján. Por su parte, Antigua derrotó a Guastatoya 2-0 con tantos de Iván Camilo Mora y William Fajardo. Por último, Municipal le quitó el invicto a Cobán Imperial 2-0 con las dianas hechas por Rudy Muñoz y Erik López.
De esa cuenta, en el campeonato nacional del futbol mayor guatemalteco, solo Municipal y Antigua son los clubes invictos del certamen. En el caso de los "Rojos" son los únicos que llevan puntuación perfecta. Hay que tomar en cuenta que Antigua tiene solo dos partidos disputados y está a la espera de jugar su duelo reprogramado ante Cobán Imperial.
Otros datos relevantes del Apertura 2026
Malacateco, Suchitepéquez y Deportivo Marquense son los clubes que no han podido ganar un solo partido en tres presentaciones. Por su parte, Cobán Imperial, que lleva dos juegos disputados, tampoco ha ganado en el actual Apertura 2026.
Municipal lleva puntuación perfecta, es decir 9 puntos producto de tres triunfos, situación contraste a lo de los "Leones amarillos del Occidente" de Marquense, que son el único representativo que lleva perdido sus tres duelos iniciales. Situación que pone al rojo vivo a lo interno del equipo del occidente del país.
En apenas tres juegos desarrollados del Apertura 2026, Municipal es el mejor club en ofensiva, suma 6 goles; le siguen con 5, Antigua, Guastatoya y Xelajú.
Respecto a los equipos con más goles recibidos, ese rubo lo encabeza Deportivo Malacateco con 7 goles encajados. Pero detrás de los "Toros" está Marquense con 6.
La revelación del Torneo está siendo San Pedro, Municipal está dando la talla al inicio del campeonato, Guastatoya muestra una clara elevación de su nivel futbolístico.
Xelajú, Comunicaciones y Aurora están distantes de dar una buena cara como en el pasado.
La cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional se disputará el siguiente fin de semana, y destaca la visita del líder Municipal a la cancha de Guastatoya.