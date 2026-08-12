La Bomba del Pan Am 103: Miniserie de Netflix sobre Atentado

Bomba en el Pan Am 103 es la miniserie de Netflix que recupera uno de los episodios más trágicos de la historia de la aviación: el atentado contra el vuelo 103 de Pan Am, ocurrido el 21 de diciembre de 1988 sobre Lockerbie, Escocia. La producción está basada en hechos reales y reconstruye la investigación que siguió a la explosión del avión.
La historia comienza cuando el vuelo transatlántico de Pan Am, que cubría la ruta entre Londres y Nueva York, fue destruido en pleno vuelo. La tragedia provocó la muerte de 270 personas: 259 pasajeros y miembros de la tripulación que viajaban en la aeronave, además de 11 habitantes de Lockerbie que murieron cuando los restos del avión cayeron sobre la localidad escocesa.
La miniserie pone el foco principalmente en la investigación posterior al atentado y en los esfuerzos de las autoridades para determinar qué había ocurrido y quiénes eran los responsables. La policía escocesa y el FBI trabajaron conjuntamente para reconstruir los acontecimientos y encontrar pruebas que permitieran esclarecer uno de los casos criminales más complejos de aquella época.
La producción también muestra las dificultades que surgieron durante la investigación y las interrogantes que rodearon el caso. Con seis episodios, la serie apuesta por un formato de thriller criminal, pero mantiene el centro de la historia en las víctimas y en las consecuencias que el atentado tuvo para sus familias y para la comunidad de Lockerbie.
Más de Bomba en el Pan Am 103
Bomba en el Pan Am 103 fue creada por Jonathan Lee y cuenta con Connor Swindells, Patrick J. Adams y Tony Curran como parte de su elenco principal. La producción busca reconstruir los acontecimientos sin convertir la tragedia en un espectáculo, mientras presenta el trabajo de los investigadores y el impacto que tuvo el atentado.
La serie ya está disponible en Netflix, donde sus seis episodios permiten conocer una nueva aproximación a la tragedia de Lockerbie y a una investigación que marcó la historia reciente del Reino Unido.