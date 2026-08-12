 Helldivers 2 Gratis en PlayStation Plus: Guía de Juego
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Helldivers 2 llega gratis a PlayStation Plus Extra y Premium: cómo jugarlo

Los suscriptores de PlayStation Plus tienen una nueva razón para entrar al catálogo de juegos este agosto.

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Helldivers 2 / FOTO: Helldivers 2
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Los jugadores de PlayStation Plus Extra y Premium recibieron una importante sorpresa este 12 de agosto de 2026. Y es que Helldivers 2 se incorporó al catálogo de juegos del servicio, por lo que quienes cuentan con una suscripción activa pueden descargarlo y jugarlo sin pagar un costo adicional.

El lanzamiento coincide además con la llegada de Vacío de Libertad, una nueva actualización gratuita que amplía la experiencia con nuevos enemigos, misiones y elementos de progresión.  Cabe destacar que dicho contenido está disponible para PS5, PC y Xbox, así que puedes aprovecharlo.

Para acceder a Helldivers 2 gratis es necesario contar con una suscripción activa a PlayStation Plus Extra o Deluxe, el equivalente de Premium en algunos mercados, incluida Latinoamérica. Una vez contratado el servicio, el juego aparece dentro del Catálogo de juegos de PlayStation Plus y puede descargarse directamente desde la PlayStation Store, ya sea desde una consola PS5, la página web oficial de PlayStation o la aplicación móvil.

Es importante aclarar y resaltar que el juego no pasa a ser propiedad permanente del usuario.  El acceso se mantiene mientras la suscripción continúe activa. Si esta finaliza, el jugador pierde el acceso aunque Helldivers 2 permanezca instalado en la consola.

Más de Helldivers 2

Desarrollado por Arrowhead Game Studios y publicado por Sony Interactive Entertainment, Helldivers 2 es un shooter cooperativo en tercera persona diseñado para equipos de hasta cuatro jugadores. Los usuarios se convierten en soldados de élite de la Supertierra y deben completar diferentes misiones mientras enfrentan amenazas alienígenas.

El juego destaca por su amplio arsenal, que incluye armas, torretas, minas y estratagemas, además de una particularidad que puede cambiar cualquier partida: el fuego amigo permanece activado.

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La actualización Vacío de Libertad añade nuevos desafíos en planetas cercanos al Vacío de los Iluminados, además de enemigos como el Nefasto y el Triturador. También incorpora 300 nuevos rangos de progresión y unidades de apoyo de las SEAF. Además, la comunidad tiene hasta el 18 de agosto para cumplir un desafío colectivo que consiste en eliminar 500 millones de enemigos.

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