Miembro de BTS revela problemas de audición

Kim Taehyung, conocido artísticamente como V de BTS, habló por primera vez públicamente sobre esta situación mientras conversaba de manera informal con Jungkook. El cantante explicó que la capacidad auditiva de uno de sus oídos se encuentra considerablemente reducida.
Según relató, actualmente puede escuchar con normalidad por el oído izquierdo, mientras que el derecho solamente alcanza alrededor del 30% de su capacidad. V también señaló que el problema comenzó hace aproximadamente dos años y medio y que, pese al tiempo transcurrido, su audición no se ha recuperado por completo.
El integrante de BTS aseguró que está recibiendo atención médica para controlar esta dificultad. Actualmente toma medicamentos y acude periódicamente al hospital como parte del tratamiento. Hasta esta transmisión, V no había compartido públicamente detalles sobre su estado auditivo, por lo que sus declaraciones generaron preocupación entre los seguidores del grupo.
La confesión de V ocurrió durante una conversación en la que también habló sobre una lesión que enfrenta mientras participa en la gira mundial ARIRANG de BTS. El cantante explicó que tiene una fuerte inflamación en la espinilla y microdaños en el hueso, una condición que podría evolucionar hacia una fractura por estrés si no recibe los cuidados necesarios.
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Jungkook reconoció que el dolor incluso ha afectado su desempeño sobre el escenario, pues en algunos momentos no ha podido correr o moverse con la energía habitual. Las revelaciones llegan mientras BTS cumple una exigente agenda internacional. Tras sus presentaciones en Baltimore, el grupo tiene programados conciertos en Arlington, Texas, y posteriormente continuará su recorrido por Canadá.
El tour también llevará a BTS a Sudamérica en octubre, con presentaciones previstas en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.
Durante la transmisión, V y Jungkook también pidieron respeto a su privacidad después de contar que encontraron a numerosos curiosos en el gimnasio del hotel durante la madrugada. Ambos cuestionaron que algunas personas acudieran únicamente para observarlos o intentar acercarse a ellos.