 Miembro de BTS revela problemas de audición
Farándula

Miembro de BTS revela que tiene problemas de audición

V de BTS sorprendió a sus seguidores al revelar un problema de salud que afecta uno de sus oídos y que enfrenta desde hace varios años.

Compartir:
BTS Grammy, Instagram
BTS Grammy / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Kim Taehyung, conocido artísticamente como V de BTS, habló por primera vez públicamente sobre esta situación mientras conversaba de manera informal con Jungkook.  El cantante explicó que la capacidad auditiva de uno de sus oídos se encuentra considerablemente reducida.

Según relató, actualmente puede escuchar con normalidad por el oído izquierdo, mientras que el derecho solamente alcanza alrededor del 30% de su capacidad. V también señaló que el problema comenzó hace aproximadamente dos años y medio y que, pese al tiempo transcurrido, su audición no se ha recuperado por completo.

El integrante de BTS aseguró que está recibiendo atención médica para controlar esta dificultad. Actualmente toma medicamentos y acude periódicamente al hospital como parte del tratamiento.  Hasta esta transmisión, V no había compartido públicamente detalles sobre su estado auditivo, por lo que sus declaraciones generaron preocupación entre los seguidores del grupo.

La confesión de V ocurrió durante una conversación en la que también habló sobre una lesión que enfrenta mientras participa en la gira mundial ARIRANG de BTS. El cantante explicó que tiene una fuerte inflamación en la espinilla y microdaños en el hueso, una condición que podría evolucionar hacia una fractura por estrés si no recibe los cuidados necesarios.

Más de BTS

Jungkook reconoció que el dolor incluso ha afectado su desempeño sobre el escenario, pues en algunos momentos no ha podido correr o moverse con la energía habitual. Las revelaciones llegan mientras BTS cumple una exigente agenda internacional. Tras sus presentaciones en Baltimore, el grupo tiene programados conciertos en Arlington, Texas, y posteriormente continuará su recorrido por Canadá.

El tour también llevará a BTS a Sudamérica en octubre, con presentaciones previstas en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en secreto: estos son los detalles de su boda íntima

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al mundo al confirmar que finalmente se convirtieron en esposos.

Durante la transmisión, V y Jungkook también pidieron respeto a su privacidad después de contar que encontraron a numerosos curiosos en el gimnasio del hotel durante la madrugada.  Ambos cuestionaron que algunas personas acudieran únicamente para observarlos o intentar acercarse a ellos.

En Portada

Sindicato del magisterio tendrá presencia este jueves en la Plaza de la Constituciónt
Nacionales

Sindicato del magisterio tendrá presencia este jueves en la Plaza de la Constitución

01:43 PM, Ago 12
Rodolfo Xoy asume como viceministro de Energía y Minast
Nacionales

Rodolfo Xoy asume como viceministro de Energía y Minas

12:46 PM, Ago 12
Picop que trasladaba a estudiantes cae a barranco en San Marcost
Nacionales

Picop que trasladaba a estudiantes cae a barranco en San Marcos

11:37 AM, Ago 12
Diputado José Chic responde a denuncia presentada por el COGt
Deportes

Diputado José Chic responde a denuncia presentada por el COG

11:46 AM, Ago 12
Descubre los impresionantes eventos astronómicos de agosto que podrás ver desde Guatemalat
Nacionales

Descubre los impresionantes eventos astronómicos de agosto que podrás ver desde Guatemala

11:12 AM, Ago 12

Temas

Mundial 2026GuatemalaDestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFANoticias de GuatemalaEstados UnidosEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar