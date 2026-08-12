 Se inicia la Saudi Pro League donde juega Cristiano Ronaldo
Deportes

El jueves se inicia la Saudi Pro League con más promesas que estrellas

El club de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr -que juega el sábado-, ha sido el más discreto en esta ventana de fichajes por problemas de regulación financiera.

Compartir:
Algunas figuras de la Saudi Pro League
Algunas figuras de la Saudi Pro League / FOTO: @SPL_EN
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La nueva temporada de la liga de futbol de Arabia Saudí arranca este jueves con caras nuevas como Crysencio Summerville o Francisco Trincão, en medio de la estrategia de las autoridades deportivas saudíes alejada de los focos que ya trajeron al país futbolistas como Cristiano Ronaldo, Benzema o Neymar Jr.

Las andaduras de Cristiano en suelo saudí empezaron en el Al Nassr en 2022 cuando el delantero tenía 37 años y cinco Balones de Oro a sus espaldas, mientras que Karim Benzema llegó un año después al Al Ittihad con 35 años, tras ser nombrado el mejor futbolista del mundo después de una temporada de ensueño con el Real Madrid.

Esas dos superestrellas aterrizaron a la monarquía petrolera como agentes libres, pero los jeques del fútbol de Arabia Saudí se vieron obligados a replantearse poco después si era sostenible fichar a jugadores tan consolidados tras la llegada de Neymar, que le costó 90 millones de euros al Al Hilal y pasó gran parte del tiempo lesionado.

Cristiano Ronaldo cierra con importante marca en liga saudí

El portugués anotó este día un doblete en la victoria del Al Nassr sobre Al Ittihad, y cerró bien una campaña más en el futbol asiático.

Un cambio de estrategia

El cambio de estrategia ha sido progresivo y se centra en reclutar a jugadores jóvenes de clubes europeos que todavía tienen carrera por delante, y que cuyos intereses económicos están por encima de esprintar en los grandes estadios de futbol.

El mercado de fichajes de la Saudi Pro League cierra la primera semana de septiembre, pero hasta el momento se han confirmado las incorporaciones de varios futbolistas no tan conocidos, pero con mucha proyección y años de carrera por delante, como es el caso de Crysencio Summerville al Al Hilal.

Este extremo izquierdo o mediocampista ofensivo neerlandés de 24 años llega del West Ham United de la Premier League inglesa después de que el club saudí pagara unos 70 millones de euros, y se espera que aporte velocidad y ritmo de balón al segundo posicionado de la temporada pasada en la Saudi Pro League.

El Al Ahli, que el año pasado quedó tercero en la tabla, ha fichado al portugués Francisco Trincão, procedente del Sporting de Portugal por un valor de alrededor de 45 millones de euros, además del ruso Eduard Spertsyan, traspasado desde el FC Krasnodar por 25 millones de euros.

Foto embed
Crysencio Summerville se une al Al Hilal procedente del West Ham - Al Hilal

Así se reforzó el equipo de Cristiano Ronaldo

El club de Cristiano, el Al Nassr, ha sido de momento el más discreto en esta ventana de fichajes por problemas de regulación financiera, y hasta el momento ha anunciado la incorporación del mediocampista ofensivo portugués Samu Costa, tras pagar al Mallorca la cláusula de rescisión de 22 millones de euros.

El defensa francés Malang Sarr, de 27 años, fichó en julio por el NEOM SC como agente libre tras finalizar su contrato con el RC Lens y después de estar en la órbita de clubes europeos como la Real Sociedad o incluso el Atlético de Madrid.

Hasta el momento, este ha sido uno de los mercados de fichajes más tranquilos en Arabia Saudí en un lustro, pese a que este verano se especuló con la llegada del egipcio Mohamed Salah, que finalmente se ha incorporado al Trabzonspor tras causar una gran expectación en Turquía.

*Información EFE. 

En Portada

Sindicato del magisterio tendrá presencia este jueves en la Plaza de la Constituciónt
Nacionales

Sindicato del magisterio tendrá presencia este jueves en la Plaza de la Constitución

01:43 PM, Ago 12
Rodolfo Xoy asume como viceministro de Energía y Minast
Nacionales

Rodolfo Xoy asume como viceministro de Energía y Minas

12:46 PM, Ago 12
Picop que trasladaba a estudiantes cae a barranco en San Marcost
Nacionales

Picop que trasladaba a estudiantes cae a barranco en San Marcos

11:37 AM, Ago 12
Diputado José Chic responde a denuncia presentada por el COGt
Deportes

Diputado José Chic responde a denuncia presentada por el COG

11:46 AM, Ago 12
Descubre los impresionantes eventos astronómicos de agosto que podrás ver desde Guatemalat
Nacionales

Descubre los impresionantes eventos astronómicos de agosto que podrás ver desde Guatemala

11:12 AM, Ago 12

Temas

Mundial 2026GuatemalaDestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFANoticias de GuatemalaEstados UnidosEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar