Cristiano Ronaldo cierra con importante marca en liga saudí

Cristiano Ronaldo y el Al Nassr cerraron la campaña 2023-2024 en el futbol saudí con un triunfo importante de 4-2 sobre el Al Ittihad. Partido donde Cristiano Ronaldo convirtió dos de los tres goles, y superó una marca histórica en la Roshn Saudi League (RSL).

En el estadio de la Universidad Rey Saúd Al-Awwal Park (Al -Awwal Stadium), de Riad, la capital de Arabia Saudita, se jugó la fecha 34, última del campeonato mayor del futbol del país asiático, y el equipo de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr recibió al Al Ittihad, quinto lugar del campeonato.

El juego comenzó muy cómodo para los dirigidos por el técnico portugués, Luis Castro. Su compatriota, el luso “CR7” abrió el marcador a los 45+3, ya cerrando la primera mitad. En la cuenta personal de Cristiano, este fue su anotación 34 de liga.

Más adelante, el propio Cristiano volvió a marcar. Lo hizo al 69, cuando su rival ya jugaba con un jugador menos dada la expulsión de Suwailem Abdullah Awadh (66). Con este doblete, llegó a 35 goles en el campeonato, una marca histórica a la cual hizo referencia la RSL.

“Cristiano rompe el récord de goles de la RSL (Roshn Saudi League) en una sola temporada con un cabezazo para marcar el número 35 de la temporada 🔥🐐”, resultó en su cuenta de X la liga saudí.

🚨🇸🇦 Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League record for goals in one single season, making it 35 goals after tonight’s brace.

35 goals, 11 assists in 31 games.

Previous record was 34 goals in 2018/2019 by Hamdallah. pic.twitter.com/BupMV336Fx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2024