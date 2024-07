¡Tom Daley lo hace de nuevo! El británico le hace un giño al Titanic

El saltador de trampolín Tom Daley y la remera Helen Glover no pudieron evitar hacer un guiño a la película Titanic en el desfile de las delegaciones en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, en uno de los gestos más aclamados por el público.

En un acto muy deslucido por la lluvia, que hizo que muchos de los atletas portaran chubasqueros y que no pudieran lucir bien los uniformes oficiales en los barcos que desfilaron por el Sena, Daley y Glover pusieron un punto de simpatía.

Él, icono de la comunidad LGTBI, tomó la posición de Rose en la proa del barco de la delegación británica, mientras ella le sostenía con sus brazos como Jack en el film de James Cameron.

La delegación británica fue una de las más numerosas de las 205 que participaron en el desfile por el río, sin Rusia, abierto por Grecia, como es tradición, seguido de la delegación de los refugiados, que se ganó uno de los más sonoros aplausos cuando todavía no había comenzado a llover.

Welcome @TeamGB 🇬🇧

Our heart will go on!#Paris2024 pic.twitter.com/gQbGNuQWdU

