Massiel Taveras fue “vetada” de Cannes por llevar a Jesús en su vestido

En la recta final de Festival de Cine de Cannes, un momento acaparó los titulares. Y es que lo hubiera sido un momento de gloria para Massiel Taveras, se convirtió en un amargo.

Esto después de que se le restringiera el paso por la red carpet a la famosa actriz dominicana, que portó un look que fue considerado como “inadecuado” por los guardias de seguridad.

Los hechos ocurrieron cuando subía por las escalinatas, de color rojo donde todos los famosos posan, quiso acomodar la enorme cola de su vestido, de 9 pies (2.74 metros), con la imagen de Jesús impresa. El traje fue diseñado por Giannina Azar.

De pronto, una mujer del cuerpo de seguridad se acercó y comenzó a llevarla con el brazo hacia la puerta del teatro, evitando de se detuviera para que pudiera ser fotografiada por los periodistas gráficos presentes.

Ella no dudó en seguir luchando por dejar que su atuendo se luciera como correspondía, pese a que la guardia continuaba evitando que pudiera posar, incluso le puso el brazo cerca, a lo que la famosa reaccionó y la empujó.

‼️Jesus Christ is not welcome at the Cannes Film Festival 😡

Dominican actress, Massiel Taveras arriving at the Cannes Film Festival is prevented from displaying her full gown which showed the image if Jesus Christ.

I bet you anything, if the image had been of Satan instead of… pic.twitter.com/sHElOE8IzP

— Laura Aboli Official (@LauraAboli_X) May 27, 2024