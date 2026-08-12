 Polémica en el Málaga vs. Fulham por el Trofeo Costa del Sol
Deportes

Polémica en el Málaga vs. Fulham por el Trofeo Costa del Sol

Al término de los 90 minutos, el técnico español del Fulham, Álvaro Arbeloa fue expulsado, y su equipo no participó de los penales.

Compartir:
Acción de juego entre Málaga vs. Fulham
Acción de juego entre Málaga vs. Fulham / FOTO: @FulhamFC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Fulham del futbol inglés declinó participar en una tanda de penaltis para decidir el ganador del Trofeo Costa del Sol, cuando empataba con el Málaga de la liga española (2-2) al término de los noventa minutos, porque "no estaba contemplado en el contrato" y "no llegaba a tiempo" al aeropuerto, informó el club inglés.

La trigésimo sexta edición del Trofeo Costa del Sol, celebrada este miércoles en La Rosaleda ante 17 mil 179 espectadores se resolvió con empate a dos, pero con la copa para el Málaga por decisión unilateral del Fulham, que evitó desempatar desde el punto de penalti.

Foto embed
Málaga ganó el Trofeo Costa del Sol este miércoles 12 de agosto - Málaga

Postura del Málaga

Según informó el Málaga, el club británico decidió no continuar alegando que los penaltis "no estaban contemplados en el contrato y que, si lo hacían, no llegaban a tiempo a coger el vuelo".

En el último minuto de tiempo reglamentario, un gol de Eneko Jauregi tras un penalti por mano significó el 2-2 para el Málaga y con el pitido final, ocurrió un giro inesperado.

Primero, el entrenador del Fulham y ex del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, acabó expulsado por protestar y sus jugadores, tras minutos dialogando con el árbitro, decidieron no continuar, provocando los abucheos del público malagueño.

Por tanto, al retirarse el Fulham del terreno de juego, el Málaga se proclamó campeón del Trofeo Costa del Sol sin necesidad de lanzar los penaltis.

Postura del Fulham

En sus redes sociales, el Fulham envió un mensaje a la afición del Málaga en el cual agradeció por todo lo vivido en la noche española y su explicación del porqué no lanzó los penaltis.

"¡Gracias por su excelente apoyo en Málaga esta noche! ? Podemos confirmar que, antes del partido, ambos equipos acordaron que no habría tanda de penales en caso de empate", aseveró la institución.

*Información EFE

En Portada

Sindicato del magisterio tendrá presencia este jueves en la Plaza de la Constituciónt
Nacionales

Sindicato del magisterio tendrá presencia este jueves en la Plaza de la Constitución

01:43 PM, Ago 12
Rodolfo Xoy asume como viceministro de Energía y Minast
Nacionales

Rodolfo Xoy asume como viceministro de Energía y Minas

12:46 PM, Ago 12
Picop que trasladaba a estudiantes cae a barranco en San Marcost
Nacionales

Picop que trasladaba a estudiantes cae a barranco en San Marcos

11:37 AM, Ago 12
Diputado José Chic responde a denuncia presentada por el COGt
Deportes

Diputado José Chic responde a denuncia presentada por el COG

11:46 AM, Ago 12
Descubre los impresionantes eventos astronómicos de agosto que podrás ver desde Guatemalat
Nacionales

Descubre los impresionantes eventos astronómicos de agosto que podrás ver desde Guatemala

11:12 AM, Ago 12

Temas

Mundial 2026GuatemalaDestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFANoticias de GuatemalaEstados UnidosEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar