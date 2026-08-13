Cristian Castro se gradúa de la prepa a los 51 años

Cristian Castro celebrará un hito académico significativo el próximo 12 de agosto de 2026, al graduarse de la preparatoria a sus 51 años.
Vestido con un elegante traje negro, el artista fue uno de los destacados "graduados de honor" en la ceremonia organizada por PrepaW, institución con la que completó sus estudios a distancia.
La ceremonia se realizó las 17:30 horas, marcando un logro personal importante para Cristian Castro, quien retomó su educación en la adultez tras haberla postergado en su juventud para dedicarse plenamente a su carrera musical.
El cantante invirtió aproximadamente dos años y medio en concluir su bachillerato bajo la modalidad a distancia, demostrando su compromiso con la educación.
Entre los asistentes notables a la graduación se encontrará la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, quien no quiso perderse este evento. A pesar de las recientes polémicas mediáticas, Chapoy se tomó el tiempo para acompañar a Cristian Castro, expresando su admiración por su decisión.
"Como mamá y como abuela que soy, creo que es un ejemplo realmente fuera de serie que Cristian, siendo la persona que es y a la edad que tiene, haya tomado la decisión de hacer la preparatoria es algo fuera de serie", afirmó Chapoy, destacando al cantante como un orgullo y un modelo a seguir para todos.
Planes universitarios
Tras este importante paso, Cristian Castro ha manifestado su intención de continuar su formación académica, apuntando a ingresar directamente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El artista compartió su entusiasmo, señalando: "Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM".
Sin embargo, es crucial aclarar que la afirmación de Cristian Castro sobre un "pase directo" a la UNAM no se ajusta a la normativa universitaria.
Aunque PrepaW es una institución incorporada a la UNAM, esta incorporación no otorga un pase automático a sus egresados para ingresar a las licenciaturas de la máxima casa de estudios.
Las escuelas incorporadas o con convenio con la UNAM únicamente tienen la autorización para utilizar el programa de estudios oficial de la institución. El mecanismo de ingreso a licenciatura conocido como "Pase Reglamentado" está reservado exclusivamente para los alumnos que completaron su bachillerato en los campus oficiales de la UNAM, como el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).
Por lo tanto, Cristian Castro, al igual que cualquier otro egresado de una preparatoria incorporada, deberá presentar y aprobar el examen de selección para poder ingresar a la UNAM.