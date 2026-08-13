 Accidente de tráiler complica tránsito en ruta al Pacífico
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Accidente de transporte pesado complica el tránsito en ruta al Pacífico

El tráiler impactó contra postes y los derribó, también quedó volcado en la bajada de Villa Lobos.

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., PMT de Villa Nueva
. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Serias complicaciones para la circulación vehicular se registran este jueves, 13 de agosto, debido a un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 13.4 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), en el sector de la bajada de Villa Lobos, jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad dio a conocer que, por causas no establecidas, el conductor de un tráiler perdió el control del volante y colisionó contra al menos tres postes del alumbrado público y los derribó.

"El vehículo de transporte pesado quedó completamente volcado sobre la cinta asfáltica, al quedarse aparentemente sin frenos en el puente de Villa Lobos, ingreso al retorno hacia el bulevar sur de San Cristóbal", explicó Henry Quevedo, vocero de la institución.

Agregó que se están haciendo las coordinaciones para retirar el vehículo accidentado y movilizar de manera segura los postes y el cableado que permanece sobre la vía pública tras la fuerte colisión. Hay presencia de grúas en el área.

Sectores afectados y rutas alternas

De acuerdo con la PMT, esta emergencia genera inconvenientes para las personas que regularmente utilizan el sector para incorporarse de la bajada de Villa Lobos hacia el bulevar de San Cristóbal.

En ese contexto, se indicó que pueden ser utilizadas como rutas alternas los siguientes puntos:

  • Ingresar a San Cristóbal por la calzada Aguilar Batres y 35 calle.
  • Retornar al kilómetro 15, al puente Enrique Tejada, para tomar después el kilómetro 13.5 e ingresar al bulevar sur de San Cristóbal.

Por aparte, Quevedo detalló que el accidente está generando complicaciones para la movilidad vehicular en ambos sentidos pues, aunque ocurrió en el tramo hacia el norte, también se observa congestionamiento porque hay personas curiosas que reducen la velocidad para tomar fotografías y videos, lo que consideró que genera riesgos para los demás usuarios.

"La movilidad se empieza a detener en este punto con dirección hacia el sur y esto puede generar peligro para las personas que vienen bajando de la Villa Lobos por los excesos de velocidad que varias personas no cumplen. Así que, por favor, conduzca con la mayor responsabilidad", puntualizó.

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