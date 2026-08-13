 Fabien Barthez, nuevo entrenador de porteros en Francia
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Fabien Barthez, nuevo entrenador de los porteros en selección de Francia

La Federación Francesa de Futbol oficializó la composición del plantel técnico, médico y de apoyo que acompañará a Zinedine Zidane.

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Fabien Barthez, nuevo entrenador de porteros en la Selección de Zinedine Zidane
Fabien Barthez, nuevo entrenador de porteros en la Selección de Zinedine Zidane / FOTO: EFE
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El exportero internacional Fabien Barthez, campeón del mundo en Francia 1998, fue nombrado este jueves por la Federación Francesa de Futbol (FFF) entrenador de los guardametas de la selección en el equipo del nuevo seleccionador, Zinedine Zidane.

En un comunicado, la FFF oficializó la composición del plantel técnico, médico y de apoyo que acompañará a Zidane, a propuesta de este, y precisó que se completará totalmente a comienzos de septiembre, con la designación de un oficial de enlace para la seguridad procedente del Ministerio del Interior.

Fabien Barthez, que tiene ahora 55 años, vistió 87 veces la camiseta de los 'bleus', con los que fue campeón del mundo en 1998 y llegó hasta la final del Mundial en 2006, además de conquistar la Euro en 2000.

Al margen de su paso por la selección, en la que coincidió con Zidane, sus principales trofeos fueron el título de la Liga de Campeones con el Olympique de Marsella en 1993, dos campeonatos de Francia con el Mónaco en 1997 y 2000, así como otros dos en Inglaterra, en 2001 y 2003, con el Manchester United.

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Fabien Barthez es nuevo entrenador de porteros con la Selección de Francia - Redes sociales

Otros integrantes del cuerpo técnico

En el equipo técnico de Zidane, además de Barthez, estarán David Bettoni como entrenador adjunto, Hamidou Msaidie como asistente, Grégory Dupont como consejero en estrategia, Stéphane Plancque como observador, Farid Tabet como analista de datos y vídeo y Clément Ybert como analista adjunto de vídeo.

'Zizou' sustituye en el cargo a Didier Deschamps, que después de catorce años puso fin a su trayectoria como seleccionador tras el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, que Francia perdió contra Inglaterra por 4-6, el pasado 18 de julio.

El debut oficial de Zinedine Zidane al frente de los 'Bleus' será en la selección de Turquía, el 25 de septiembre de este año, en la primera jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA.

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Zinedine Zidane asumió oficialmente hoy el mando de la selección francesa y dejó clara su ambición: “Tengo la voluntad de ganar”, declaró durante su presentación.

*Información EFE.

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