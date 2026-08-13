 Minex da seguimiento a situación migratoria de pareja guatemalteca detenida en EE. UU.
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Minex da seguimiento a situación migratoria de pareja guatemalteca detenida en EE. UU.

El Consulado de Guatemala en Lake Worth, Florida, ha efectuado las gestiones correspondientes para brindar asistencia y protección consular a los guatemaltecos.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) sigue de cerca el caso de dos guatemaltecos migrantes detenidos el 9 de agosto en Lake Worth, Florida, Estados Unidos. El Consulado de Guatemala en esa ciudad ha realizado diversas gestiones para ofrecer asistencia y protección consular a la pareja, que actualmente se encuentra en un centro de procesamiento migratorio y no en un centro de detención.

La primera entrevista consular se efectuó tras la localización de los migrantes, luego de una reunión con la hija mayor que proporcionó información relevante sobre la situación familiar. Los cuatro hijos menores de la pareja están bajo el cuidado de su hermana mayor de edad y reciben apoyo adicional de una familiar cercana. Para garantizar su bienestar, los padres otorgaron un poder notarial a una persona de confianza que se encarga de las gestiones para la protección de los menores mientras se resuelve la situación migratoria de los padres.

La abogada del Consulado revisa el caso de los connacionales y brinda la orientación respectiva, ya que antecedentes migratorios y legales pueden limitar sus opciones de recibir un alivio migratorio.

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