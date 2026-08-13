 Tormenta Cristóbal se degrada a depresión tropical
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Tormenta Cristóbal se degrada a depresión tropical en el Atlántico

El NHC de EE. UU. mantiene vigilancia sobre otro sistema en el Pacífico que podría afectar Hawái y otros dos que avanzan hacia islas del Caribe.

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Tormenta Cristóbal se degrada a depresión tropical, EFE
Tormenta Cristóbal se degrada a depresión tropical / FOTO: EFE
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La tormenta Cristóbal decreció este jueves a depresión tropical en el Atlántico sin riesgo para tierra, pero el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE. UU. vigila un sistema en el Pacífico que podría afectar a Hawái y otros dos que avanzan hacia islas del Caribe.

Cristóbal, surgida apenas el miércoles como la tercera tormenta con nombre de la temporada del Atlántico y con la perspectiva de disiparse este jueves, se debilitó a depresión tropical al estar a 610 millas de las Islas Azores, indicó el NHC en su reporte.

El fenómeno tenía vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora, pero no representó peligro para tierra, según el organismo, con sede en Miami.

Pero el NHC emitió un aviso por el potencial de ciclón tropical 'Uno-C' por un sistema que está a 985 millas al este de Honolulu, la capital de Hawái, que podría fortalecerse durante los próximos días y acercarse la noche del viernes a dicho territorio estadounidense del Pacífico.

"Las personas en las Islas de Hawái deben monitorear de cerca el progreso de este sistema. Es probable que se requiera una 'Vigilancia de Huracán o de Tormenta Tropical' en una porción del estado a primera hora del jueves", advirtió el organismo.

Los meteorólogos también señalaron que están vigilando dos áreas en el Atlántico con potencial de convertirse en ciclones y aproximarse a las Antillas del Caribe, el sistema AL92, "con una alta probabilidad" de desarrollo, del 80 %, y el sistema AL94, con una "probabilidad media", del 50 %.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) rebajó el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al estimar máximo 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22, sobre la media, ante el fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño.

*Con información de EFE

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