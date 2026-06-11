Depresión tropical Cristina pierde intensidad y se degrada

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó este jueves, 11 de junio, que la depresión tropical Cristina ha perdido intensidad y se ha degradado, pasando a ser ahora un sistema de baja presión. Asimismo, indicó que se mantiene el pronóstico de lluvias para el territorio guatemalteco.
De acuerdo con la información difundida por medio de un boletín meteorológico especial, el fenómeno se desplaza a una velocidad de 11 kilómetros por hora, con dirección al noroeste, por lo que se prevé que el remanente estaría cruzando Guatemala hacia el golfo de México.
"El paso de los remanentes de Cristina por Guatemala seguirá dejando abundantes lluvias, lloviznas y actividad eléctrica durante el día jueves y viernes en todo el país. Los mayores acumulados de lluvia se prevén en las regiones de Valles de Oriente, Bocacosta, Pacífico, Altiplano Central, Occidente, Petén e Izabal", detalla el documento.
Asimismo, el ente científico aclaró que este boletín, el número 13 emitido, será el último de carácter especial debido a que ya solo se trata de remanentes.
Recomendaciones
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) compartió una serie de recomendaciones dirigida a la población en general para evitar mayores riesgos ante las lluvias pronosticadas:
- No cruzar ríos crecidos ni calles inundadas.
- No cruzar cauces por el descenso de lahares en la cadena volcánica.
- Identificar rutas de evacuación y zonas seguras.
- Tener lista la mochila de las 72 horas.
- Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
- Mantenerse informados a través de medios oficiales.
- Ante cualquier situación de emergencia o desastre, activar el Sistema Conred llamando al número de teléfono de emergencia nacional 119.