FOTOS. Impacto de lluvias y oleaje en Iztapa, Escuintla

Las fuertes lluvias que han caído en los últimos días y el incremento del oleaje por las condiciones meteorológicas han tenido un fuerte impacto en distintas regiones del país. En el caso del municipio de Iztapa, en el departamento de Escuintla, se reportaron daños en viviendas y distintas estructuras, algunas de las cuales han quedado completamente destruidas.
El foto periodista de Emisoras Unidas, Omar Solís, llevó a cabo este miércoles 10 de junio un recorrido por la aldea Atitancito, ubicada en el kilómetro 2.5 de la carretera a Monterrico, en la referida localidad, donde captó imágenes que reflejan la magnitud de los efectos que han dejado los aguaceros.
Varios chalets y algunas residencias presentan daños severos. Otras consecuencias que se pueden visualizar es que algunos postes del tendido eléctrico se han caído y hay sectores donde los habitantes carecen del servicio de energía.
Temor y pérdida de empleos
Ante esta situación, los vecinos de Iztapa expresaron su temor, pues aseguraron que en otras ocasiones las lluvias no habían destruido así los inmuebles que se encuentran a la orilla de la playa. También compartieron que las precipitaciones continúan presentándose en la región y que la altura de las olas ha superado los 16 metros.
"Nos da miedo, porque vivimos cerca del mar. Es cosa de la naturaleza, pero no sabemos en qué momento el mar se puede poner más fuerte", expresó Karla Ferrini, vecina de la aldea Atitancito.
Los entrevistados señalaron que, además de los riesgos para su seguridad y las pérdidas materiales, lo ocurrido les afecta derivado que varios trabajadores de más de 15 chalets se han quedado sin trabajo.
Algunos comentaron que los dueños les pidieron rescatar el material que aún se encuentran en buenas condiciones, pero se mantiene la incertidumbre de lo que ocurrirá.
Autoridades verifican situación en Iztapa, Escuintla
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que los delegados de la institución realizaron una visita el pasado 9 de junio a la playa pública de la aldea Atitancito, Iztapa, Escuintla, debido a daños estructurales reportados en casas de descanso por el constante aumento de olas.
El Departamento de Comunicación de la entidad confirmó que, tras la verificación de la zona, se identificaron 15 casas con daños, por lo que distintas instituciones que conforman el Sistema Conred llevaron a cabo las acciones de respuesta.
De igual forma, se emitieron las recomendaciones correspondientes a la población, principalmente con respecto a alejarse de la orilla de la playa. Además, se coordinó con la empresa eléctrica correspondiente por el tendido eléctrico y postes con daños.