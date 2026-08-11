 Mensaje del Papa León XIV sobre el terremoto en Colombia
Internacionales

El mensaje del papa León XIV tras el terremoto en Colombia

El Papa también expresó su gratitud a todos los socorristas y a quienes, “con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda”.

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Papa León XIV, EFE
Papa León XIV / FOTO: EFE
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El papa León XIV expresó este martes su dolor por las víctimas y daños materiales que ha causado el terremoto en Colombia y mostró su gratitud a todos "a cuantos, con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".

El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió en nombre del papa León XIV, un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa, en el que asegura que León XIV está "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".

El Papa "ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia", se lee en el mensaje.

Asimismo, el Papa pide que transmita el sentido pésame "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y de igual modo, "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".

El terremoto de magnitud 7,4 deja más de 200 muertos y más de mil heridos, así como un número no contabilizado de desaparecidos, edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.

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Terremoto en Colombia - EFE

Según el balance de distintas autoridades regionales, al menos 240 personas murieron en cuatro regiones de Colombia por el terremoto del lunes, cifra que dista con la compartida por el gobierno de Abelardo de la Espriella, que sitúa en 181 el número de víctimas fatales.

*Con información de EFE

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