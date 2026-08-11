 CC habilita correo ante fallas en su casillero electrónico
Nacionales

CC habilita correo ante fallas en su casillero electrónico

La medida es temporal y permitirá a los usuarios registrados continuar enviando sus peticiones mientras se solventan los problemas técnicos del sistema.

Compartir:
Sede de la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sede de la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Corte de Constitucionalidad (CC) reportó este martes 11 de agosto que, debido a dificultades técnicas temporales en su sistema de casillero electrónico, habilitó un correo electrónico alternativo para recibir las peticiones de los usuarios registrados.

La institución indicó que, mientras se solucionan los inconvenientes, los usuarios podrán enviar sus solicitudes al correo secretaria_general@cc.gob.gt

La medida busca garantizar la continuidad de la atención y evitar interrupciones en la recepción de peticiones, ante las dificultades que presenta actualmente la plataforma electrónica.

Las fallas comenzaron a presentarse desde ayer y, según detalló el alto tribunal constitucional, continúa sin ser restablecido el servicio. Por ello, se da seguimiento al tema y se estará actualizando oportunamente la información al respecto.

Debido a esta situación, hoy el personal del área jurídica está trabajando desde casa para no dejar se prestar el servicio a los expedientes.

Además, la Secretaría General reprogramó de forma automática las sesiones que no se pudieron realizar este lunes y en los próximos días se llevarán a cabo.

En Portada

Confirman ataque cibernético contra la Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

Confirman ataque cibernético contra la Corte de Constitucionalidad

03:42 PM, Ago 11
Jóvenes guatemaltecos reciben becas para estudiar en el extranjerot
Nacionales

Jóvenes guatemaltecos reciben becas para estudiar en el extranjero

03:35 PM, Ago 11
Múltiple colisión vehicular deja varios heridos en Sacatepéquezt
Nacionales

Múltiple colisión vehicular deja varios heridos en Sacatepéquez

02:38 PM, Ago 11
Mocedades regresa a Guatemala con Alex Fernández como invitado especialt
Farándula

Mocedades regresa a Guatemala con Alex Fernández como invitado especial

03:22 PM, Ago 11
Corinthians no renueva a Memphis Depay por problemas económicost
Deportes

Corinthians no renueva a Memphis Depay por problemas económicos

01:45 PM, Ago 11

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosNoticias de GuatemalaEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar