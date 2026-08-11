CC habilita correo ante fallas en su casillero electrónico

La Corte de Constitucionalidad (CC) reportó este martes 11 de agosto que, debido a dificultades técnicas temporales en su sistema de casillero electrónico, habilitó un correo electrónico alternativo para recibir las peticiones de los usuarios registrados.
La institución indicó que, mientras se solucionan los inconvenientes, los usuarios podrán enviar sus solicitudes al correo secretaria_general@cc.gob.gt
La medida busca garantizar la continuidad de la atención y evitar interrupciones en la recepción de peticiones, ante las dificultades que presenta actualmente la plataforma electrónica.
Las fallas comenzaron a presentarse desde ayer y, según detalló el alto tribunal constitucional, continúa sin ser restablecido el servicio. Por ello, se da seguimiento al tema y se estará actualizando oportunamente la información al respecto.
Debido a esta situación, hoy el personal del área jurídica está trabajando desde casa para no dejar se prestar el servicio a los expedientes.
Además, la Secretaría General reprogramó de forma automática las sesiones que no se pudieron realizar este lunes y en los próximos días se llevarán a cabo.