 Protesta de Salubristas en el Congreso: Exigen Mejoras
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Salubristas protestan en alrededores del Congreso

Está bloqueado el paso sobre la 8ª avenida y 9ª calle de la zona 1.

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Tránsito acumulado debido a manifestación de salubristas en alrededores del Congreso.,
Tránsito acumulado debido a manifestación de salubristas en alrededores del Congreso. / FOTO:
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Un grupo de personas lleva a cabo este martes, 11 de agosto, una manifestación en los alrededores de la sede del Congreso de la República. Mantienen presencia sobre la 8ª avenida y 9ª calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde el paso vehicular quedó completamente cerrado.

Se trata de integrantes del sindicato de salud que salieron a las calles para expresar una serie de solicitudes a las autoridades, vinculadas principalmente con mejoras en las condiciones laborales y de infraestructura de la red de servicios públicos.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que los salubristas que realizan la protesta llevaron a cabo ayer una marcha que recorrió distintos puntos. Posteriormente, se ubicaron en la parte de atrás de las instalaciones del Legislativo, donde pernoctaron.

"Le solicitamos mucha precaución porque ya llevan más de 14 horas de mantener presencia en el sector", indicó en referencia a los usuarios que generalmente transitan por el sector.

Impacto en el tránsito y vías alternas

El funcionario municipal indicó que debido al impacto que está generando este bloqueo que mantienen los salubristas se han formado largas filas de vehículos. El congestionamiento llega hasta el barrio Moderno, zona 2.

En ese sentido, hay agentes de la PMT que agilizan el paso por vías alternas, entre las que se encuentran los tramos de las 4ª y 2ª avenidas y 10ª y 12ª avenidas para avanzar hacia el sur de Centro Histórico.

Reciente protestas de salubristas

El pasado 14 de julio, el personal de salud pública se concentró desde tempranas horas en distintos puntos, incluidos la calzada Roosevelt, para posteriormente dirigirse a la sede del Ministerio de Salud, en la zona 11, como parte de una protesta.

Los trabajadores de salud demandaban el traslado de personal al renglón 011 y mejoras laborales.

El impacto que tuvo esta situación generó largas filas de vehículos en el sector y fue necesario trasladar el tránsito hacia las vías alternas.

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