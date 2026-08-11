Brutal caída de jóvenes en moto tras creer ser perseguidos

Un video captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales muestra el momento en que dos jóvenes que viajaban en motocicleta sufrieron una aparatosa caída en la aldea El Upayón, Sanarate, El Progreso.
De acuerdo con las imágenes, los jóvenes, de entre 16 y 18 años aproximadamente, circulaban a excesiva velocidad cuando ingresaron a una calle. Al intentar realizar un giro, perdieron el control de la motocicleta y chocaron contra una pared.
El impacto no detuvo el recorrido de la motocicleta. Tras golpear la pared, los jóvenes avanzaron algunos metros hasta impactar contra una banqueta, lo que provocó que ambos salieran despedidos y cayeran violentamente sobre el pavimento.
La escena quedó registrada segundo a segundo por la cámara de seguridad. Mientras los jóvenes permanecían en el suelo, una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) pasó por el sector con las sirenas encendidas.
Este detalle generó versiones en redes sociales que señalan que los jóvenes aparentemente huían de agentes policiales. Sin embargo, las propias imágenes no permiten confirmar que existiera una persecución.
De hecho, la patrulla continúa su recorrido y no ingresa a la calle donde ocurrió el accidente. Esto ha generado la posibilidad de que los jóvenes se hayan confundido al escuchar o ver la unidad policial y aceleraran pensando que eran perseguidos.
Tripulantes de moto sufrieron lesiones de gravedad
Tras la fuerte caída, ambos lograron ponerse de pie por sus propios medios. Incluso, uno de ellos voltea hacia la calle para observar si la patrulla se acercaba, antes de que ambos comenzaran a levantar la motocicleta.
Aunque aparentemente no sufrieron lesiones de gravedad, en las imágenes se observan golpes y raspaduras provocadas por el violento arrastre sobre el pavimento.
El video ha llamado la atención de usuarios por la velocidad a la que circulaban y por la peligrosa maniobra que terminó provocando el accidente.