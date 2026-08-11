 Brutal caída de jóvenes en moto tras creer ser perseguidos
Viral

VIDEO: Jóvenes en moto sufren brutal caída tras creer que eran perseguidos por la PNC

Confunden el paso de una patrulla de la PNC y sufren brutal accidente en moto.

Compartir:
Video muestra brutal caída de dos jóvenes en motocicleta en Sanarate., Captura de pantalla video de Facebook.
Video muestra brutal caída de dos jóvenes en motocicleta en Sanarate. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un video captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales muestra el momento en que dos jóvenes que viajaban en motocicleta sufrieron una aparatosa caída en la aldea El Upayón, Sanarate, El Progreso.

De acuerdo con las imágenes, los jóvenes, de entre 16 y 18 años aproximadamente, circulaban a excesiva velocidad cuando ingresaron a una calle. Al intentar realizar un giro, perdieron el control de la motocicleta y chocaron contra una pared.

El impacto no detuvo el recorrido de la motocicleta. Tras golpear la pared, los jóvenes avanzaron algunos metros hasta impactar contra una banqueta, lo que provocó que ambos salieran despedidos y cayeran violentamente sobre el pavimento.

La escena quedó registrada segundo a segundo por la cámara de seguridad. Mientras los jóvenes permanecían en el suelo, una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) pasó por el sector con las sirenas encendidas.

Este detalle generó versiones en redes sociales que señalan que los jóvenes aparentemente huían de agentes policiales. Sin embargo, las propias imágenes no permiten confirmar que existiera una persecución.

De hecho, la patrulla continúa su recorrido y no ingresa a la calle donde ocurrió el accidente. Esto ha generado la posibilidad de que los jóvenes se hayan confundido al escuchar o ver la unidad policial y aceleraran pensando que eran perseguidos.

Tripulantes de moto sufrieron lesiones de gravedad 

Tras la fuerte caída, ambos lograron ponerse de pie por sus propios medios. Incluso, uno de ellos voltea hacia la calle para observar si la patrulla se acercaba, antes de que ambos comenzaran a levantar la motocicleta.

Aunque aparentemente no sufrieron lesiones de gravedad, en las imágenes se observan golpes y raspaduras provocadas por el violento arrastre sobre el pavimento.

El video ha llamado la atención de usuarios por la velocidad a la que circulaban y por la peligrosa maniobra que terminó provocando el accidente.

En Portada

Oficializan prórroga para pago del Impuesto de Circulación de Vehículost
Nacionales

Oficializan prórroga para pago del Impuesto de Circulación de Vehículos

07:17 AM, Ago 11
Colisión de motocicletas deja seis personas heridas en Villa Nuevat
Nacionales

Colisión de motocicletas deja seis personas heridas en Villa Nueva

07:38 AM, Ago 11
PNC rescata a mujer y captura a seis presuntos secuestradores en San José Pinulat
Nacionales

PNC rescata a mujer y captura a seis presuntos secuestradores en San José Pinula

08:19 AM, Ago 11
Tránsito: Accidentes y vehículos con fallas generan cierres en distintos puntost
Nacionales

Tránsito: Accidentes y vehículos con fallas generan cierres en distintos puntos

06:35 AM, Ago 11
El Barça realiza una donación para los afectados por el terremoto en Colombiat
Deportes

El Barça realiza una donación para los afectados por el terremoto en Colombia

07:08 AM, Ago 11

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañaNoticias de GuatemalaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar