 Duración real del terremoto de 7.4 en Colombia: ¿cuánto fue?
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¿Cuánto tiempo duró realmente el terremoto de 7.4 en Colombia?

El terremoto de 7,4 grados, que impactó a Colombia el 10 de agosto, ha provocado una serie de dudas. Autoridades sismológicas aclaran cuánto duró y por qué hay varias métricas sobre la extensión.

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Terremoto en Colombia, EFE
Terremoto en Colombia / FOTO: EFE
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El reciente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes, 10 de agosto, ha generado dudas sobre su duración exacta. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó a través de sus redes sociales que no existe una única respuesta sobre cuánto dura un sismo, ya que el tiempo puede variar según diferentes factores.

El servicio científico detalló que la duración puede interpretarse de tres formas distintas: el tiempo que lo perciben las personas, el lapso que registran los instrumentos y la duración real del movimiento de la falla geológica.

"No hay una sola respuesta porque cuando hablamos de la duración de un sismo podemos estar hablando de tres cosas diferentes: cuánto tiempo lo sentimos las personas, cuánto tiempo lo registran nuestros instrumentos o cuánto dura el movimiento de la falla que lo origina",

Los sismómetros, capaces de captar movimientos que las personas no perciben, pueden registrar las ondas del terremoto durante varios minutos, mientras que para la mayoría de la población el sismo solo dura algunos segundos. Esto depende de factores como la distancia al hipocentro —el punto de origen en el interior de la Tierra—, el tipo de terreno y la construcción donde se encontraba cada persona.

VIDEO: Captan momento en que un edificio se derrumba durante el terremoto en Colombia

El Gobierno colombiano declaró la situación de “desastre nacional” cuantificando en al menos 111 las personas fallecidas hasta el momento, una cifra que se prevé que aumente en las próximas horas.

El SGC explicó que los suelos con rocas más rígidas tienden a amplificar menos las ondas sísmicas, mientras que los suelos más blandos pueden intensificar y prolongar la percepción del movimiento.

En cuanto a este temblor específico, las estaciones de monitoreo más cercanas al epicentro en San José del Palmar registraron entre 90 segundos y 2 minutos de movimiento significativo. Sin embargo, la entidad también recibió reportes de personas que aseguran haberlo sentido durante un periodo mayor.

La búsqueda en una de las ciudades más afectadas

La ciudad colombiana de Pereira vive este martes, un día después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, entre la búsqueda de desaparecidos y la zozobra por la tragedia que ya se ha cobrado la vida de al menos 72 personas en la capital del departamento de Risaralda.

Tras la emergencia inicial, agravada por los problemas en las comunicaciones, el desabastecimiento de combustible y los cortes de luz causados por el sismo, la ciudad amaneció con mucho movimiento en las calles y con una gran operación para rescatar a la mayor cantidad posible de personas atrapadas bajo los escombros.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia deja cerca de 240 muertos, según el balance de distintas autoridades regionales, aunque el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó este martes que las personas fallecidas son 181 hasta el momento.

En Risaralda, departamento ubicado en la turística región del Eje Cafetero, son "alrededor de 90 personas fallecidas", indicó el secretario de Gobierno regional, Israel Londoño.

Así lucen las zonas de desastre tras el terremoto en Colombia

Imágenes muestran la destrucción en Colombia un día después del terremoto.

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