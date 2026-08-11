Horacio Beamonte y la ortotanasia: significado y contexto

El actor mexicano Horacio Beamonte, conocido por sus participaciones en producciones como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Ringo e Imperio de mentiras, dio a conocer una difícil decisión relacionada con la enfermedad que enfrenta: optó por la ortotanasia y dejó por escrito su voluntad de no recibir procedimientos médicos destinados a prolongar artificialmente su vida cuando su condición llegue a una etapa irreversible.
Beamonte reveló que el pasado 6 de agosto acudió a una consulta de cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde firmó una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación.
Con estos documentos, el intérprete busca que se respete su decisión cuando la enfermedad avance y su organismo comience a fallar. Esto significa que no desea que se realicen maniobras extraordinarias para mantenerlo con vida, aunque continuará recibiendo atención médica enfocada en controlar el dolor y otros síntomas.
"Me decidí por la ortotanasia, la verdadera muerte digna", expresó el actor al comunicar públicamente su decisión.
¿Qué enfermedad tiene Horacio Beamonte?
El actor fue diagnosticado en 2025 con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia, una enfermedad que afecta la sangre y la médula ósea. Su situación de salud se hizo pública después de que fuera hospitalizado en abril de ese año.
Desde entonces, Beamonte ha compartido con sus seguidores algunos detalles de su proceso. Finalmente decidió no continuar con tratamientos como la quimioterapia y el trasplante de médula ósea, optando por recibir cuidados paliativos.
"He decidido no continuar el tratamiento de quimioterapia ni el trasplante medular para que, en su lugar, pueda continuar mi vida recibiendo asistencia de cuidados paliativos en la clínica del dolor durante y hasta el final del proceso", explicó anteriormente.
Los reportes publicados este 11 de agosto señalan que el actor busca evitar procedimientos médicos agresivos cuando la evolución de la enfermedad llegue a un punto irreversible.
Horacio Beamonte firma una orden de no reanimación
En su mensaje, Beamonte contó que durante su visita a la Clínica del Dolor aprovechó para formalizar su decisión.
"Hoy fui a mi consulta a la Clínica del dolor (cuidados paliativos) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde me atienden de la leucemia y aproveché para firmar la Carta de Voluntad Anticipada y la Orden de No Reanimación", explicó.
La decisión implica que, bajo las circunstancias contempladas en esos documentos y llegado el momento correspondiente, el personal médico deberá respetar sus indicaciones respecto a maniobras de reanimación y tratamientos destinados únicamente a prolongar artificialmente la vida.
¿Qué es la ortotanasia?
La palabra ortotanasia hace referencia a permitir que la muerte ocurra en su momento natural cuando una persona atraviesa una enfermedad incurable o terminal, evitando tratamientos desproporcionados o inútiles destinados únicamente a prolongar el proceso de morir.
De acuerdo con Ciencia UNAM, la ortotanasia respeta los ciclos naturales y acompaña al paciente mediante cuidados paliativos. Esto puede implicar que no se inicien o se suspendan determinados procedimientos cuyo objetivo sea prolongar la vida cuando ya no existe una expectativa razonable de recuperación.
La UNAM también la define como una "muerte correcta" en la que no se provoca activamente el fallecimiento, sino que se evita la aplicación de procedimientos médicos obstinados, desproporcionados o inútiles, procurando preservar la dignidad de la persona en etapa terminal.
Esto no significa abandonar al paciente. Por el contrario, los cuidados paliativos continúan y están orientados a aliviar el dolor, controlar otros síntomas y proporcionar acompañamiento físico, psicológico y social durante la etapa final de la enfermedad.
Ortotanasia y eutanasia no son lo mismo
Aunque ambos conceptos suelen aparecer dentro de las conversaciones sobre una muerte digna, existe una diferencia fundamental.
En la eutanasia existe una intervención deliberada destinada a provocar la muerte del paciente. En la ortotanasia no se provoca la muerte: se permite que la enfermedad siga su curso natural y se evita recurrir a medidas extraordinarias que únicamente prolonguen la agonía.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México señala que la Voluntad Anticipada permite aceptar o rechazar tratamientos que prolonguen innecesariamente la vida frente a una enfermedad avanzada, incurable o terminal. A diferencia de la eutanasia, busca que la muerte llegue naturalmente mientras se proporcionan cuidados paliativos.
En México, la eutanasia no está permitida bajo esta figura. La Ley General de Salud prohíbe expresamente la eutanasia y el suicidio asistido dentro de las disposiciones relacionadas con pacientes en situación terminal.