 A Primera Hora: Emisión 11 Agosto 2026 - Noticias Clave
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A Primera Hora: ¿Por qué se han registrado fuertes sismos en varios países en pocos meses?

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La sensación de que el planeta está temblando más de lo habitual se debe principalmente a la concentración de eventos telúricos de alta magnitud en zonas habitadas durante un lapso de tiempo corto. En A Primera Hora damos seguimiento al tema con: Juan Pablo Ligorria, estratega con más de 30 años de experiencia en gestión de proyectos, gestión del territorio, gestión de riesgo e Ingeniería Geofísica Aplicada y expresidente de la junta directiva de INFOM; y Héctor Monzón, quien tiene una maestría en Ingeniería Sismo resistente, un doctorado en Ingeniería Civil por la Universidad de Stanford, California y es socio fundador de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica.

A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.

Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.

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