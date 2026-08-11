Alexis Sánchez será compañero de Olger Escobar en Montreal

El CF Montréal hizo oficial el fichaje del delantero chileno Alexis Sánchez, quien se incorporará al club como Jugador Designado y firmó un contrato que lo vincula con la institución hasta el final de la temporada 2027 de la MLS, con una opción del club para ampliar el acuerdo por la campaña 2027-28. El atacante, bicampeón de la Copa América con Chile, llega a Canadá después de una extensa trayectoria en el fútbol europeo, en la que defendió las camisetas de clubes como FC Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán y Olympique de Marseille, su último club fue el Sevilla.
La llegada de Sánchez representa una de las grandes apuestas del CF Montréal para fortalecer su proyecto deportivo. El club destacó la calidad técnica, experiencia y liderazgo del chileno, además de su mentalidad competitiva. A sus 37 años, el delantero buscará aportar toda su experiencia en una liga que afrontará por primera vez en su carrera. Durante la temporada 2025-26 militó en el Sevilla FC de La Liga española, con el que disputó 30 partidos en todas las competiciones, en los que marcó cuatro goles y registró dos asistencias.
El palmarés que respalda a Alexis Sánchez
El palmarés de Alexis Sánchez respalda la expectativa generada por su incorporación. Con el Barcelona conquistó, entre otros títulos, La Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. En Inglaterra levantó dos FA Cup con el Arsenal, mientras que con el Inter de Milán ganó dos títulos de Serie A, además de la Coppa Italia y dos Supercopas de Italia. Con la selección chilena alcanzó la gloria en las Copas América de 2015 y 2016 y se convirtió en el máximo goleador histórico de La Roja, con 51 tantos, además de ostentar el récord de apariciones internacionales, con 168 partidos.
En Montreal, Sánchez también tendrá un vínculo especial con el fútbol guatemalteco, ya que compartirá vestuario con Olger Escobar. El joven atacante guatemalteco es habitual en la selección nacional y fue reconocido como el mejor jugador joven de la Copa Oro 2025. La convivencia entre ambos podría convertirse en un atractivo adicional para los aficionados centroamericanos, mientras el CF Montréal confía en que la experiencia y jerarquía del histórico delantero chileno tengan un impacto inmediato dentro y fuera del terreno de juego.