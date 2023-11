Alexis Sánchez denuncia las malas instalaciones de la selección de Chile

Los jugadores de fútbol suelen disfrutar de lujosas instalaciones proporcionadas por sus clubes, pero no todos tienen la misma suerte. Alexis Sánchez, estrella del Inter de Milán y referente del fútbol chileno, ha levantado la voz sobre las condiciones deplorables que él y sus compañeros han enfrentado durante los entrenamientos con la selección de Chile en los últimos días.

El delantero no dudó en hacer pública su indignación al revelar las condiciones poco higiénicas de las duchas en las instalaciones de entrenamiento. Alexis Sánchez denunció que las duchas estaban en mal estado, con tres de ellas fuera de servicio, obligando a los jugadores a esperar para poder asearse. El colmo de la situación fue cuando el jugador afirmó que durante el uso de las duchas, los grifos expulsaban excrementos.

“Me gustaría tener una cancha como corresponde, una ducha. ¿Tú sabes que hay tres duchas que no funcionan? Y solamente hay que esperar para que se duche el otro. ¿Cómo puede pasar esto en una selección así?” expresó Sánchez, dejando consternados a los presentes después del empate frente a Paraguay (0-0).

Sin embargo, no acabaron ahí sus duras palabras contra lo ocurrido en los vestuarios. El delantero aseguró que lo que salía por el desagüe de las duchas no solo era agua, sino que también había excrementos. Una situación bochornosa que quiso denunciar.

“Después llegas al estadio de Colo-Colo y yo estaba sentado estirando y en el desagüe sale excrementos de nosotros mismos, que no te lo quiero decir porque no me gusta la palabra, en la ducha y tú dices entonces ¿es una selección o es un equipo de Tercera? Todo suma, todo es un complemento”, explicó Alexis Sánchez.

Las críticas de Alexis Sánchez no se limitaron a las instalaciones, también señaló la falta de ritmo de juego en la liga chilena debido a los prolongados parones. Tras sus explosivas declaraciones, el futbolista anunció en sus redes sociales que llegó a un acuerdo con la Federación de Chile para mejorar las condiciones y evitar futuras situaciones incómodas.

“Falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semana, porque el campeonato nacional se detiene. Eso no lo voy a cambiar yo. La liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida,” afirmó Sánchez, evidenciando los desafíos estructurales que enfrenta el fútbol en su país.

Alexis Sanchez claims that excrement came out of the drain in the showers at the Colo-Colo stadium 💩

He's not happy with the facilities he and his Chile team-mates have had to use recently 😬

