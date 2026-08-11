 Toro pasea por centro comercial en Chiquimula
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Video se hace viral por mostrar a toro paseándose por centro comercial en Chiquimula

Un insólito visitante sorprendió en Chiquimula luego de que un toro fuera captado paseando dentro de un centro comercial.

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Toro, Toro
Toro / FOTO: Toro
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Un inusual visitante de cuatro patas sorprendió a quienes se encontraban en un centro comercial de Chiquimula.  El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los internautas no tardaron en reaccionar ante la curiosa escena.

El video muestra a un toro caminando dentro de un centro comercial de Chiquimula, una situación poco común que llamó de inmediato la atención de las personas que presenciaron el hecho. En el clip, compartido por un usuario en redes sociales, se observa al animal recorriendo uno de los espacios del inmueble mientras un guardia de seguridad intenta sacarlo del centro comercial para evitar que continuara avanzando por las instalaciones.

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Aunque el origen del toro y la manera en que logró ingresar al lugar no han sido detallados, las imágenes fueron suficientes para generar una ola de comentarios entre los usuarios, quienes tomaron con humor la inesperada visita. Cabe destacar que la presencia del animal provocó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Algunos internautas compartieron comentarios relacionados con lo insólito de la situación, mientras otros destacaron la tranquilidad con la que el toro parecía caminar por el lugar. El momento también llamó la atención por la labor del guardia de seguridad, quien aparece tratando de dirigir al animal hacia una salida y retirarlo del inmueble.

Más del toro en Chiquimula

La escena rápidamente comenzó a compartirse entre usuarios, convirtiéndose en uno de esos videos que sorprenden por mostrar situaciones completamente inesperadas en lugares cotidianos. Las imágenes también despertaron curiosidad entre quienes se preguntaban cómo un toro terminó dentro de un establecimiento comercial en Chiquimula, Guatemala.

El clip ha generado diversas reacciones y comentarios, principalmente por lo peculiar de la situación.

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En redes sociales, los usuarios suelen convertir este tipo de acontecimientos en contenido viral debido a lo inesperado de las imágenes. Por ahora, el video se mantiene como el principal registro de este curioso episodio, mientras continúa circulando en plataformas digitales.

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