 Bukele enviará 100 toneladas de ayuda a Colombia por terremoto
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Bukele anuncia que enviará 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto

Un primer avión saldrá este mismo martes en la noche y el segundo lo hará el miércoles, precisó el mandatario salvadoreño en un mensaje en redes sociales.

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Terremoto en Colombia, EFE
Terremoto en Colombia / FOTO: EFE
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El Salvador enviará dos aviones con un total 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, donde al menos 181 personas murieron a causa del terremoto de magnitud 7,4 del lunes, anunció este martes el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Un primer avión saldrá este mismo martes en la noche y el segundo lo hará el miércoles, precisó el mandatario en un mensaje en X.

Bukele señaló que "el Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos para atender a las familias afectadas por el terremoto", y ya que, según se ha informado a El Salvador, los equipos colombianos "de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal".

Por ello, apuntó Bukele, se decidió "enviar dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria, preparada de acuerdo con las necesidades" informadas por las autoridades colombianas.

"Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo. Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas, con los heridos y con todo el pueblo colombiano. Que Dios bendiga y proteja a Colombia", añadió Bukele.

La cifra de muertes a causa del potente terremoto ascendió a 181, según informó este martes el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, un balance que contrasta con el de al menos 240 fallecidos contabilizados por las autoridades de los departamentos más afectados.

"En este momento tenemos 181 fallecidos a nivel nacional, 2 mil 595 heridos, 195 desaparecidos, 1 mil 136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8 mil 357 viviendas averiadas, 807 centros educativos también averiados", dijo el mandatario a periodistas en Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades afectadas por el terremoto.

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Terremoto en Colombia - EFE

Sin embargo, según el balance de distintas autoridades regionales, al menos 240 personas murieron en cuatro regiones de Colombia por el terremoto del lunes, distando considerablemente del número compartido por el gobierno de De la Espriella.

El temblor, que ocurrió a las 07:34 horas (locales), tuvo epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en límites con Valle del Cauca y Risaralda, las regiones donde hubo más víctimas y daños.

*Con información de EFE

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