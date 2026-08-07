 Abelardo de la Espriella asume la presidencia en Colombia
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Abelardo de la Espriella asume la presidencia en Colombia

De la Espriella fue recibido con aplausos por los más de mil invitados nacionales e internacionales, que esperaron durante más de una hora su llegada.

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Abelardo de la Espriella asume la presidencia en Colombia, EFE
Abelardo de la Espriella asume la presidencia en Colombia / FOTO: EFE
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El ultraderechista Abelardo de la Espriella juró este viernes como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia de investidura celebrada en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

"Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", dijo De la Espriella, de 48 años, al jurar ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le impuso la banda presidencial para suceder al ahora expresidente Gustavo Petro.

En simultánea, soldados del Ejército dispararon 21 cañonazos de salva con los colores de la bandera colombiana desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, situada en Bogotá, y el ya presidente en ejercicio recibió el saludo afectuoso de su familia y el aplauso de los presentes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

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Abelardo de la Espriella asume la presidencia en Colombia - EFE

Enseguida, De la Espriella tomó el juramento a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, acompañado del campesino Luis Felipe Yagüé, de 74 años, invitado de honor del ahora presidente como muestra de apoyo a pequeños empresarios y emprendedores colombianos.

De la Espriella llegó al auditorio acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos, todos menores de edad, y fue recibido con aplausos por los más de mil invitados nacionales e internacionales, que esperaron durante más de una hora su llegada.

Entre los invitados se encuentran el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

También estaban presentes los expresidentes colombianos César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022), mientras que Ernesto Samper (1994-1998) y el premio Nobel de Paz de 2016, Juan Manuel Santos (2010-2018) no fueron invitados.

*Con información de EFE

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