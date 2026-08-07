 Multa tras choque de cabezal en mercado de Villa Nueva
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Imponen fuerte multa tras choque de cabezal en mercado de Villa Nueva

La Dirección General de Transportes confirmó que el vehículo involucrado en el accidente no contaba con Sistema Limitador de Velocidad.

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El cabezal impactó contra locales comerciales del mercado de Villa Nueva., Gobierno de Guatemala
El cabezal impactó contra locales comerciales del mercado de Villa Nueva. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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Un cabezal de transporte de carga que chocó la madrugada del lunes, 3 de agosto, contra el mercado central de la zona 1 de Villa Nueva, Guatemala, fue sancionado por la Dirección General de Transportes (DGT), luego de una inspección inmediata en la que se verificó el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante la revisión, la DGT determinó que el vehículo carecía del Sistema Limitador de Velocidad (SLV), un requisito obligatorio en este tipo de transporte. Por ello, impuso una multa de Q20,011.40, equivalente a cinco salarios mínimos, conforme la legislación actual.

Según reportes de los cuerpos de socorro, el incidente no dejó heridos, pero sí causó daños materiales, ya que destruyó varias de las estructuras de los locales comerciales.

Las autoridades iniciaron además una investigación para establecer si el conductor, quien abandonó la escena del accidente, cuenta con registro vigente ante la institución, como establece la ley para el sector.

Camión impacta contra locales de mercado de Villa Nueva

El piloto de la unidad no fue localizado en el lugar.

Más operativos y sanciones

La DGT reiteró que mantiene y refuerza operativos de supervisión para garantizar el cumplimiento de la Ley de Transportes y su reglamento. De estas acciones, el miércoles se llevó a cabo un operativo en el kilómetro 59 de la ruta CA-9 Norte, en Sanarate, El Progreso, donde inspectores hallaron un autobús circulando sin el SLV. Por esta falta se impuso otra multa por Q20,011.40.

Además, esta unidad fue sancionada con Q5,000 adicionales por operar sin piloto registrado ante la DGT.

La implementación del SLV y el registro de pilotos son medidas clave que buscan fortalecer los controles sobre el transporte de pasajeros y carga, promoviendo una movilidad más segura en el país.

La DGT insistió en que estas sanciones forman parte de su compromiso institucional para garantizar que todos los prestadores del servicio operen bajo las mismas condiciones y cumplan los estándares de seguridad establecidos. Asimismo, llamó a los transportistas a regularizar su situación y respetar la normativa para evitar sanciones y prevenir accidentes de tránsito.

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