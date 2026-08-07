 Trump apelará decisión de frenar obras de Salón de Baile
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Trump apelará decisión de frenar las obras de su polémico Salón de Baile

Trump defendió la importancia del Salón de Baile de la Casa Blanca, uno de los proyectos estrella de su mandato, alegando motivos de seguridad.

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Trump en la Casa Blanca, EFE
Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que llevará al Tribunal Supremo la decisión de un tribunal de apelaciones de frenar las obras del Salón de Baile de la Casa Blanca hasta que obtenga la autorización del Congreso.

"Apelaremos de inmediato ante la Corte Suprema de los Estados Unidos (...) Esta decisión injusta debe ser revocada en su totalidad por la Corte Suprema", escribió el mandatario en un largo mensaje en su red Truth Social.

Trump defendió la importancia del Salón de Baile, uno de los proyectos estrella de su mandato, alegando motivos de seguridad, ya que considera que la decisión "pone gravemente en peligro la vida y el bienestar de quienes trabajan y trabajarán en la Casa Blanca, incluidos todos los futuros presidentes de EE. UU. y sus familias".

El presidente Trump definió el fallo como "horrendo, ilegal y motivado por razones políticas". Y aseguró que el tribunal "se negó a reconocer que el Salón de Baile es un regalo del presidente Trump y de grandes patriotas de los Estados Unidos de América".

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Casa Blanca - EFE

El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de EE. UU. respaldó este viernes el fallo que ya emitió el pasado mes de abril un juez federal, y dictaminó que el Congreso conserva el control sobre la financiación del desarrollo en la Casa Blanca y debe conceder el permiso para las obras.

"La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo", escribió el tribunal, que añadió que "cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva".

El fallo entrará en vigor en 14 días, que es el plazo de tiempo que tiene la Casa Blanca para interponer el recurso ante el Supremo.

*Con información de EFE

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