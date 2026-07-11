Harry Kane revela el “surrealista” encuentro que vivió con Donald Trump

En conferencia de prensa, Harry Kane sorprendió al revelar detalles de su encuentro con Donald Trump y la curiosa partida de golf que compartieron en Florida.

El delantero del Bayern de Múnich y capitán de la selección inglesa, Harry Kane, sorprendió al revelar una experiencia poco común fuera de los terrenos de juego: una partida de golf con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Palm Beach, Florida. Antes del decisivo partido de cuartos de final del Mundial frente a Noruega, el atacante describió aquel encuentro como un momento "surrealista" y recordó que aceptó la invitación presidencial hace aproximadamente 18 meses, durante una visita a la zona.

Durante la rueda de prensa, Kane confirmó una información que previamente había sido compartida por Trump y expresó su agradecimiento por la oportunidad de compartir una jornada con el mandatario estadounidense. "Jugué bastante bien. Hace unos 18 meses me invitó a Palm Beach. Cuando el presidente te invita... Fue surrealista conocerlo y jugar con él", comentó el futbolista inglés. Además, destacó las habilidades de Trump en este deporte al afirmar: "Juega bastante bien al golf; espero poder hacerlo igual de bien cuando tenga su edad. Fue una experiencia única y estoy muy agradecido por la invitación".

Trump ya había elogiado a Harry Kane

Las declaraciones de Kane llegaron pocos días después de que Trump le dedicara unas palabras de reconocimiento en su plataforma Truth Social, tras la victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México en los octavos de final del Mundial. El presidente estadounidense escribió: "Es un gran jugador y me cae muy bien; además, es buen golfista", elogiando tanto el desempeño deportivo del delantero como su nivel en los campos de golf.

Más allá de ese singular encuentro, la selección inglesa también recibió una visita especial en su concentración en Miami. El exfutbolista David Beckham acudió al entrenamiento del equipo para transmitir un mensaje de apoyo antes del compromiso ante Noruega. Kane explicó que el excapitán inglés mantiene un contacto frecuente con el grupo y valoró su respaldo: "Solo nos deseó suerte; tras la mayoría de los partidos me escribe y seguimos en contacto. Es un gran aficionado de Inglaterra; todos sabemos lo mucho que significa para él representar a Inglaterra, ser capitán y jugar como lo hacía cada vez que se ponía la camiseta".

Kane y Bellingham fueron protagonistas en el duelo ante México - EFE

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