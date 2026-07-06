La entrevista por la que Harry Kane se hizo viral tras el México vs. Inglaterra

¿Qué le pasó a la voz de Harry Kane? Su entrevista se vuelve viral.

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas fuera de la cancha. Harry Kane apareció casi sin voz durante una entrevista posterior al triunfo 3-2 sobre México, una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El capitán inglés atendió a la prensa pocos minutos después del intenso encuentro disputado en el Estadio Azteca, donde reconoció que había perdido la voz por la emoción de los festejos junto a sus compañeros y aficionados.

Tuvimos que luchar y sacar algo de dentro. He estado cantando, casi no puedo hablar. La ocasión, el equipo, todo estaba en contra de nosotros, pero encontramos la manera", expresó el delantero durante una entrevista con la BBC.

Las imágenes llamaron la atención de miles de usuarios, quienes comentaron el tono ronco de Kane, conocido en México como hablar "con gallos", producto de la euforia tras conseguir el boleto a la siguiente ronda.

El atacante también describió el duelo como un encuentro inolvidable y no dudó en calificarlo como uno de los momentos más importantes de su carrera con la selección inglesa.

Es la mejor noche de mi carrera con Inglaterra. Simplemente increíble. Ahora mismo no puedo ponerlo en palabras", afirmó.

Kane reconoce el nivel de México

Kane reconoció además el nivel mostrado por la Selección Mexicana y destacó la dificultad del compromiso.

Fue un partido caótico, pero hay que darle mérito a México. Estuvieron a otro nivel. Nunca los subestimamos; sabíamos exactamente lo buenos que eran", señaló.

Más tarde, en la zona mixta, el delantero sorprendió al dedicar unas palabras en español al conjunto mexicano.

México fue un equipo muy, muy fuerte. Juegan con mucho corazón. El Azteca es un estadio muy histórico y fue un placer jugar aquí contra ellos", comentó.

Tras dejar atrás al Tricolor, Inglaterra ya piensa en su próximo desafío frente a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026.

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