Denuncian irregularidades en el centro deportivo de la AFA

La construcción del centro deportivo y comunitario de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en North Bay Village, Miami, vuelve a estar bajo cuestionamientos debido a presuntas deficiencias en el proceso de aprobación y a posibles conflictos de interés. De acuerdo con una investigación publicada por Miami Herald, autoridades estadounidenses y residentes de esta isla del norte de Miami han expresado dudas sobre la transparencia del acuerdo entre la municipalidad y la entidad argentina para desarrollar el complejo, cuyo costo aproximado fue de 24 millones de dólares.
Según documentos legales obtenidos por el diario antes mencionado, el Ayuntamiento de North Bay Village presuntamente no habría cumplido de manera adecuada con los procedimientos destinados a revisar las empresas involucradas y el costo del proyecto. El proceso de aprobación habría sido realizado con rapidez y en medio de desacuerdos entre las partes. A estos señalamientos se suma una determinación de la Junta de Ética del Estado de Florida, que indicó que Brent Latham, quien era alcalde de North Bay Village durante las negociaciones, pudo haber infringido normas relacionadas con conflictos de interés al aceptar regalos de la AFA mientras se discutía el acuerdo.
La AFA envuelta en una nueva polémica
Latham, quien posteriormente dio nombre al Centro Comunitario Brent W. Latham, rechazó cualquier irregularidad relacionada con el manejo de los recursos. El exalcalde manifestó que no tiene conocimiento de ninguna situación que indique que los fondos destinados al proyecto hayan sido utilizados de manera indebida. El complejo abrió sus puertas el pasado 4 de junio, poco antes del inicio del Mundial de Fútbol, aunque su funcionamiento todavía no sería completo. De acuerdo con una actualización difundida por el propio Ayuntamiento el 31 de julio, el recinto operaba bajo un certificado de ocupación temporal.
Desde su inauguración, el centro ha sido utilizado para diferentes actividades vinculadas con la AFA. Entre ellas destaca la denominada "La Casa de la Selección Argentina", que ha incluido experiencias deportivas, pádel y actividades relacionadas con el fútbol, además de referencias a figuras de la selección argentina como Lionel Messi. El Ayuntamiento también ha anunciado 25 becas otorgadas por la AFA para su academia de fútbol. Cuando el proyecto fue presentado en junio de 2022, la organización argentina lo describió como un Centro de Alto Rendimiento de alta tecnología, con campos de entrenamiento, escuelas de fútbol, espacios multipropósito y un museo dedicado al fútbol.
Los cuestionamientos sobre el proyecto se conocen en medio de otros reportes relacionados con una investigación en Estados Unidos sobre TourProdEnter LLC, una empresa de Florida que, según publicaciones de medios argentinos, estaría vinculada comercialmente con la AFA. El Tribunal de Distrito Sur de Florida habría solicitado información en el marco de una investigación preliminar, en la que aparecen mencionados el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino. La AFA, sin embargo, ha rechazado las versiones que los vinculan directamente con la investigación y sostiene que el requerimiento judicial no está dirigido contra Tapia, Toviggino ni otros dirigentes, además de negar que se hayan incautado teléfonos u otros dispositivos electrónicos de los directivos.