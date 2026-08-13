 Hermosa actriz cuya vida cambió tras una trágica detención
Farándula

Fue la actriz más bella, pero su vida cambió cuando fue detenida por la muerte de varias personas

Su trayectoria en las telenovelas quedó marcada por un episodio que cambió su vida y que, años después, todavía es recordado por el público.

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Rebeca Mankita , Rebeca Mankita
Rebeca Mankita / FOTO: Rebeca Mankita
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Rebeca Mankita es una actriz que construyó una larga trayectoria en la televisión mexicana.  Su belleza, carisma y talento la llevaron a participar en importantes telenovelas de Televisa, pero en 2010 su nombre quedó relacionado con un accidente que tuvo consecuencias trágicas y que provocó que fuera detenida.

La actriz había comenzado su carrera en Televisa en 1987, cuando participó en la telenovela "Pobre señorita Limantour".  A partir de entonces, logró mantenerse vigente durante varias décadas y formó parte de producciones como "María la del barrio", "El privilegio de amar", "Carita de ángel", "Rebelde" y "La fea más bella".

También apareció en melodramas como "Destilando amor", "Al diablo con los guapos", "Soy tu dueña" y "Hasta el fin del mundo", además de participar en programas y series como "La Rosa de Guadalupe", "Como dice el dicho" y "Mujer, casos de la vida real". El momento más complicado de su vida ocurrió el 16 de septiembre de 2010, cuando Rebeca Mankita sufrió un accidente mientras conducía por la carretera México-Cuautla.

El percance provocó la muerte de seis personas, entre ellas cuatro menores de edad y dos adultos. La actriz también resultó herida, aunque sus lesiones fueron consideradas leves. Tras el accidente, Mankita fue detenida debido a la presunta responsabilidad que inicialmente se le atribuyó en el hecho.

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El caso generó una fuerte reacción en los medios de comunicación y entre el público, debido a la magnitud de la tragedia. Sin embargo, las investigaciones posteriores determinaron que la actriz no tuvo responsabilidad en el accidente, por lo que recuperó su libertad después del proceso correspondiente.

Después de aquel episodio, Rebeca Mankita continuó trabajando en el mundo del espectáculo y logró retomar su carrera.

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Su historia profesional se extendió por más de tres décadas, con participaciones tanto en televisión como en cine. Aunque su última aparición en un melodrama ocurrió en 2013, posteriormente continuó vinculada con proyectos relacionados con la actuación y el entretenimiento.

En años recientes volvió a llamar la atención al mostrar cómo luce actualmente y recordar parte de su trayectoria frente a las cámaras.

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