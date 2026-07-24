FC Tulsa, nuevo equipo del guatemalteco Arquímides Ordóñez

El F. C. Tulsa anunció hoy la firma del delantero Arquímides "Quimi" Ordóñez para lo que resta de la temporada 2026, pendiente de la aprobación de la liga y la federación. Estará disponible para ser seleccionado el sábado 25 de julio contra el Lexington S. C.
"Estamos encantados de darle la bienvenida a "Quimi" a Tulsa", declaró el gerente general y director deportivo, Caleb Sewell. "Incorporamos a un jugador que conoce la liga y sabe cómo marcar goles. Está muy decidido a tener un impacto inmediato, y eso encaja perfectamente con la filosofía de nuestro equipo. Esperamos que Arquímides nos ayude durante la segunda mitad de la temporada".
Arquímides Ordóñez llega a Oklahoma tras haber militado el año pasado en el Loudoun United F. C. En 2026, ocupó el segundo lugar del club en goles (3) y tiros a puerta (21), y el tercero en ocasiones de gol creadas (10) y duelos ganados (116) durante la temporada regular. En un total de 29 partidos, anotó siete goles, principalmente como suplente.
Recorrido de Arquímides Ordóñez
Antes de esto, el joven de 22 años jugó en diversas categorías para el F. C. Cincinnati, el club de su ciudad natal, en la Major League Soccer. El delantero guatemalteco disputó 20 partidos en la MLS y 24 en la MLS Next Pro, siendo su etapa más productiva en 2023 con el F. C. Cincinnati 2, donde anotó nueve goles en 11 partidos y dio tres asistencias. Sus dos últimos años los pasó cedido en Europa, jugando en Suecia y Moldavia, donde sumó diez goles en 37 partidos entre ambos equipos.
Nacido en Cincinnati, Ohio, Ordóñez pasó por las canteras del Columbus Crew y del Cincinnati. A nivel internacional, representó a la selección guatemalteca sub-20 y brilló en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2022, donde fue incluido en el Once Ideal con cinco goles en seis partidos. Desde entonces, ha disputado 15 partidos con la selección absoluta, anotando un gol y dando dos asistencias, incluyendo una en la semifinal de la Copa Oro de la Concacaf 2025 contra Estados Unidos.
*Información F. C. Tulsa.