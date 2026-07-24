 FC Tulsa, nuevo equipo del guatemalteco Arquímides Ordóñez
Deportes

Este es el nuevo equipo del guatemalteco Arquímides Ordóñez

Con este fichaje, el cual está a la espera de la aprobación de la liga y la federación, el futbolista chapín seguirá en la USL Championship.

Compartir:
Arquímides Ordóñez seguirá como jugador de la segunda fuerza del futbol estadounidense
Arquímides Ordóñez seguirá como jugador de la segunda fuerza del futbol estadounidense / FOTO: JA Master Events
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El F. C. Tulsa anunció hoy la firma del delantero Arquímides "Quimi" Ordóñez para lo que resta de la temporada 2026, pendiente de la aprobación de la liga y la federación. Estará disponible para ser seleccionado el sábado 25 de julio contra el Lexington S. C.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a "Quimi" a Tulsa", declaró el gerente general y director deportivo, Caleb Sewell. "Incorporamos a un jugador que conoce la liga y sabe cómo marcar goles. Está muy decidido a tener un impacto inmediato, y eso encaja perfectamente con la filosofía de nuestro equipo. Esperamos que Arquímides nos ayude durante la segunda mitad de la temporada".

Arquímides Ordóñez llega a Oklahoma tras haber militado el año pasado en el Loudoun United F. C. En 2026, ocupó el segundo lugar del club en goles (3) y tiros a puerta (21), y el tercero en ocasiones de gol creadas (10) y duelos ganados (116) durante la temporada regular. En un total de 29 partidos, anotó siete goles, principalmente como suplente.

Arquímides Ordoñez rescinde contrato con Loudoun United

Según la información del equipo de la ciudad de Leesburg, el acuerdo fue mutuo y en buenos términos.

Recorrido de Arquímides Ordóñez

Antes de esto, el joven de 22 años jugó en diversas categorías para el F. C. Cincinnati, el club de su ciudad natal, en la Major League Soccer. El delantero guatemalteco disputó 20 partidos en la MLS y 24 en la MLS Next Pro, siendo su etapa más productiva en 2023 con el F. C. Cincinnati 2, donde anotó nueve goles en 11 partidos y dio tres asistencias. Sus dos últimos años los pasó cedido en Europa, jugando en Suecia y Moldavia, donde sumó diez goles en 37 partidos entre ambos equipos.

Nacido en Cincinnati, Ohio, Ordóñez pasó por las canteras del Columbus Crew y del Cincinnati. A nivel internacional, representó a la selección guatemalteca sub-20 y brilló en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2022, donde fue incluido en el Once Ideal con cinco goles en seis partidos. Desde entonces, ha disputado 15 partidos con la selección absoluta, anotando un gol y dando dos asistencias, incluyendo una en la semifinal de la Copa Oro de la Concacaf 2025 contra Estados Unidos.

*Información F. C. Tulsa. 

En Portada

Tránsito afectado por protestas en 12 puntos de la capitalt
Nacionales

Tránsito afectado por protestas en 12 puntos de la capital

11:13 AM, Jul 24
Jornada de bloqueos: Manifestantes mantienen presencia en distintos puntost
Nacionales

Jornada de bloqueos: Manifestantes mantienen presencia en distintos puntos

08:34 AM, Jul 24
Sector empresarial rechaza bloqueos ilegales y pide preservar el orden público t
Nacionales

Sector empresarial rechaza bloqueos "ilegales" y pide preservar el orden público

12:22 PM, Jul 24
Secuencia sísmica: 440 eventos tras temblor de magnitud 7.4t
Nacionales

Secuencia sísmica: 440 eventos tras temblor de magnitud 7.4

09:51 AM, Jul 24
¿Podría existir huelga de árbitros en el futbol de Guatemala?t
Deportes

¿Podría existir huelga de árbitros en el futbol de Guatemala?

12:14 PM, Jul 24

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar