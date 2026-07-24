 ¿Podría existir huelga de árbitros en futbol de Guatemala?
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¿Podría existir huelga de árbitros en el futbol de Guatemala?

Conoce la nueva problemática que surge en el futbol mayor guatemalteco.

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Árbitros guatemaltecos podrían ir a una huelga
Árbitros guatemaltecos podrían ir a una huelga / FOTO: Alex Meoño
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La inconformidad por la no autorización de un aumento de honorarios y viáticos estaría llevando a los árbitros de la Liga Nacional de Guatemala a plantearse la idea de realizar una huelga si al llegar a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 no se ha resulto el tema con las autoridades correspondientes.

En las últimas horas circuló en las redes sociales la postura emitida por los árbitros FIFA y de Liga Nacional, quienes tienen como sus representantes a Walter López y Sergio Reyna, según la carta enviada al comité ejecutivo de la Federación del Futbol de Guatemala (FFG), secretario general administrativo de la FFG, comité ejecutivo de la Liga Nacional y a la Comisión y Departamento de Arbitraje de la FFG.

En la carta fechada jueves 23 de julio de 2026, se explica: "Como árbitros de Liga Nacional se nos hizo de nuestro conocimiento que la Liga mediante oficio No. LNFG-GA-181-26 no autorizó el aumento de honorarios y viáticos para el Torneo Apertura 2026-2027". Ante dicha decisión, los afectados aseguran: "Rechazamos dicha postura en virtud que, desde el año 2022, no se autoriza ningún aumento a honorarios y viáticos, los cuales son insuficientes para los gastos que conlleva cumplir cada designación en cada jornada".

Asimismo, los dos representantes de los árbitros, árbitros asistentes, asesores y comisarios de Liga Nacional, aseguran que: "Ahora en el presente torneo (Apertura 2026), la carga laboral y la responsabilidad del manejo, conocimiento e interpretación del sistema FVS conlleva a los árbitros la responsabilidad total de entregar un partido lo más justo posible para el bienestar del futbol del país".

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A pocas horas del arranca del Torneo Apertura 2026, la Liga Nacional de Guatemala da una postura final sobre el tema.

Esto piden los árbitros

Dentro del pliego de peticiones, los árbitros aseguran que cumplirán con la jornada número uno del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, la cual se realizará entre viernes, 24 y domingo 26 de julio, debido a que ya fueron notificados, pero que no recibirán el pago de honorarios de parte del área financiera del Departamento de Arbitraje, ni emitirán factura fiscal a los clubes por honorrios y viáticos hasta que se encuentre una solución.

Asimismo, solicitan un aumento inicial del 25% de honorarios y un monto fijo de un mil quetzales por viáticos.

Además, piden conformar una mesa de técnica para negociar los honorarios y viáticos de la presente temporada y de las subsiguientes.

Y el cuarto punto, es donde viene la amenaza de suspender la prestación de servicios arbitrales a partir de la jornada 2 en caso de que no se obtenga una respuesta favorable y una solicitud satisfactoria a lo planteado con anterioridad. 

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