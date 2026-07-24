 ¿Dónde se jugará el partido San Pedro vs. Xelajú?
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¿Dónde se jugará el partido San Pedro vs. Xelajú?

A pocas horas del arranca del Torneo Apertura 2026, la Liga Nacional de Guatemala da una postura final sobre el tema.

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San Pedro jugará ante Xelajú este sábado a las 13:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada
San Pedro jugará ante Xelajú este sábado a las 13:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada / FOTO: Los Súper Gallos DSP
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La Liga Nacional de Guatemala dio a conocer la sede oficial para el partido correspondiente a la fecha inaugural del Torneo Apertura 2026, de la temporada de futbol mayor nacional 2026-2027, entre los clubes San Pedro y Xelajú.

La programación inicial indicaba que el primer duelo de los sampedranos en el máximo circuito sería en el estadio municipal de San Pedro Sacatpéquez, San Marcos, el cual tuvo que apresurar los procesos para hacer el cambio del engramillado sintético, pero que no logró cumplir con los requisitos solicitados relacionados al tema y logística del sistema Football Video Support (FVS), una modalidad simplificada del Video Assistant Feferee (VAR). Por tal motivo, el duelo entre San Pedro y Xelajú fue movido al estadio Marquesa de la Ensenada.

Arranca el Apertura 2026 y Municipal buscará el bicampeonato

Conoce cómo se desarrollará la primera fecha del Torneo Apertura 2026, donde debutará San Pedro y se dará el regreso de Suchitepéquez.

San Pedro no cumplió con certificación, según la Liga Nacional  

Según el oficio de la Liga Nacional, el cual fue enviado a la junta directiva de San Pedro, indica que, no se cumplió con lo solicitado por parte del jefe del Departamento de Concesiones de Licencias de Clubes FIFA de la Federación del Futbol de Guatemala, el cual consistía en que los directivos enviaran "una certificación por parte de la empresa Tigo en la cual se indique que los trabajos de instalación eléctrica y el punto de conectividad han finalizado, se encuentran en óptimas condiciones y sobre todo que garanticen la operatividad del sistema FVS".

Dicha certificación debía ser enviada a la Liga Nacional a más tardar el día miércoles 22 de julio a las 17:00 horas, para poder programar una visita al estadio de San Pedro el día jueves 23 de julio para poder inspeccionar los trabajos y dar el aval correspondiente para la utilización de dicho escenario deportivo. 

La Liga Nacional aclara que, San Pedro solo envío vía WhatsApp "un reporte en formado PDF del ATP extendido por Tigo en el que especifican las características del internet corporativo contratado, pero dicho documento no constituye una certificación y tampoco detalla concretamente lo requerido por el Departamento de Concesiones de Licencias de Clubes FIFA", y ante es situación, se ven obligados en reprogramar el partido para el estadio Marquesa de la Ensenada, siempre, el sábado 25 de julio a las 13:00 horas.

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Carta de Liga Nacional a San Pedro por tema del estadio San Pedro Sacatepéquez (1/2) - Liga Nacional
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Carta de Liga Nacional a San Pedro por tema del estadio San Pedro Sacatepéquez (2/2) - Liga Nacional

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