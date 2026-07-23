Previa jornada inaugural del Apertura 2026 de Liga Nacional

Terminó la espera, y este viernes 24 de julio arranca una nueva edición de la Liga Nacional, temporada 2026-2027, la cual tendrá los Torneos Apertura 2026 y Clausura 2027. Y la fiesta del futbol chapín tendrá dos novedades importantes: La primera es el cambio a una televisora de proyección mundial y la otra es la implementación del sistema Football Video Support (FVS), una modalidad simplificada del Video Assistant Feferee (VAR).
El Torneo Apertura 2026 tendrá dos duelos importantes y es donde están involucrados los equipos recién ascendidos. El sábado, San Pedro le hace los honores al Xelajú M. C. de Roberto Hernández, y el domingo, en el único partido del día, Deportivo Suchitepéquez recibe a Comunicaciones de Marco Antonio Figueroa.
Calendario de partidos
- Viernes 24 de julio: Antigua vs. Marquense a las 18:00 horas con arbitraje de Orlando Alvarado
- Viernes 24 de julio: Municipal vs. Mixco a las 20:00 horas con arbitraje de Steb Morales
- Sábado 25 de julio: San Pedro vs. Xelajú a las 13:00 horas con arbitraje de Alan Monroy
- Sábado 25 de julio: Aurora vs. Guastatoya a las 15:00 horas con arbitraje de Elmer Herrera
- Sábado 25 de julio: Malacateco vs. Cobán Imperial a las 19:00 horas con arbitraje de Kevin Cacao
- Domingo 26 de julio: Suchitepéquez vs. Comunicaciones a las 17:00 horas con arbitraje de Diego Ojer
Técnicos y jugadores
A diferencia de otros torneos de la Liga Nacional de Guatemala, la edición del Apertura 2026, tiene una buena noticia para el país, ya que tres técnicos nacionales estarán siendo parte del panel de estrategas para buscar el título mayor del futbol chapín. Los Deportivos Malacateco, Mixco y San Pedro, este último recién ascendido, contarán en la banca con connacionales.
México y Guatemala aportarán tres técnicos cada país para el Torneo Apertura 2026, siendo las naciones con más representatividad.
- Guatemala: Carlos Robles (Malacateco), Fabricio Benítez (Mixco) y Edwin Vásquez (San Pedro)
- México: Roberto Hernández (Xelajú), Héctor Altamirano (Suchitepéquez) y Omar Arellano (Marquense)
Por su parte, el Apertura 2026 tendrá 35 jugadores extranjeros, uno de ellos español, en los 12 clubes que lucharán por el título, incluido el campeón Municipal.
Los mexicanos, 10, superan en número a los otros extranjeros fichados para el campeonato. Además de 7 colombianos, entre otras nacionalidades.
El equipo que se decantó por un delantero español, Francisco David Grande Serrano, de 35 años, es Marquense, que también fichó a 4 mexicanos para la nueva temporada.