¿Qué es el FVS, modalidad del VAR, que tendrá Liga Nacional?

La Liga Nacional de Guatemala implementará el Football Video Support (FVS), una modalidad simplificada del Video Assistant Feferee (VAR), pero con aval de la FIFA, donde los directores técnicos jugarán un papel importante.
Durante la presentación comercial entre Bantrab y Liga Nacional, ocurrida ayer, Herbert Hernández, director de junta directiva de Bantrab dijo: "Daremos algunas primicias de lo que se viene la Liga. Se vienen cosas que hemos escuchado y que todos necesitamos y queremos, la implementación del VAR en este torneo (Clausura 2026). El Banco está marcando un antes y después".
En esa línea, el gerente de la liga guatemalteca mayor del futbol, William Rosales, confirmó que: "Estamos ultimando detalles y estimamos que a más tardar la siguiente semana estamos con la suscripción del contrato correspondiente".
Rosales añadió: "Este sistema alternativo denominado Football Video Support (FVS), y es un sistema alternativo que implementó FIFA". En ese sentido, el gerente de la Liga Nacional dijo que ellos observaron esta modalidad en una competencia de FIFA y se postularon como candidatos para realizar ensayos y fue aprobado por la FIFA.
"Es un sistema más simplificado. No es necesaria la sala VAR o árbitros VAR a VAR. Esto funcionará con el criterio de los interesados, que en este caso son los clubes. Este es un aspecto que se reglamentará. Será a discreción de los directores técnicos de cada equipo quienes tendrán la oportunidad de requerir las revisiones, y los árbitros atender la misma", señaló Rosales al explicar un poco sobre la modalidad del FVS.
Según las palabras de los directivos nacionales, este sistema alternativo del VAR se empelará durante el Clausura 2026, aunque no se dio una fecha en específico.
¿Qué es el FVS?
El Soporte de Video para Futbol, conocido por las siglas en inglés FVS (Football Video Support) o simplemente como apoyo en video, es un sistema de vídeo o soporte de vídeo de asistencia arbitral.
Está diseñado para ayudar a los árbitros a corregir decisiones mediante la revisión de jugadas específicas a petición del entrenador, en lugar de la monitorización continua por parte del árbitro asistente de video (VAR).
Este sistema se utilizó oficialmente por primera vez en la Copa Mundial de futbol sala de la FIFA 2021, celebrada en Lituania. Esta herramienta ofrece una alternativa simplificada al VAR.
¿Aspectos que se pueden revisar en el FVS?
Según información internacional, el FVS sirve para revisar cuatro acciones de juego: Goles, penaltis, tarjetas rojas y confusión de identidad de los jugadores.
- Gol / no gol: Cuando el equipo atacante marca gol, pero comete una infracción por la que deba anularse el tanto o cuando el gol no es dado por válido de forma errónea
- Penalti / no penalti: Cuando el equipo atacante recibe una falta dentro del área y esta es erróneamente señalada por el árbitro como penalti o viceversa
- Tarjeta roja directa: Cuando un futbolista comete una infracción grave, como cortar mediante falta una oportunidad manifiesta de gol, juego sucio grave, conducta violenta, usar lenguaje o gestos ofensivos o al contrario, si el futbolista fue expulsado por una infracción que no era lo suficiente grave.
- Confusión de identidad: Al otorgar una tarjeta roja o amarilla a un jugador que no cometió la infracción.
Aunque de acuerdo a William Rosales, gerente de la Liga, todo lo relacionado con el FVS estará reglamentado y se deberá esperar qué aspectos reglamenta la competencia.