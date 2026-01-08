 Bantrab y Liga Nacional oficializan alianza comercial
Deportes

La Liga Nacional tendrá novedades tras nueva alianza comercial

Bantrab presenta cinco pilares importantes para la liga guatemalteca y anuncia implementación de VAR, Supercopa y programa de reconocimiento para futbolistas.

La Liga Nacional será patrocinada por Bantrab
La Liga Nacional será patrocinada por Bantrab / FOTO: Bantrab

El Banco de los Trabajadores (Bantrab) brindó una conferencia de prensa para oficializar su anuncio como el patrocinador principal de la Liga Nacional de futbol de Guatemala, que a partir de este Clausura 2026 será denominada: Liga Bantrab, La liga nos une.

Jesús Pineda, gerente de clusters estratégicos de Bantrab, reafirmó el patrocinio de Bantrab al deporte nacional, y recordó los apoyos que ha dado la institución financiera al deporte guatemalteco.

Dentro de los programas deportivos, Bantrab recordó su alianza con el Real Madrid, Selección Nacional, Federación de Ciclismo, Cantera de Guate, donde se apoya a más de 90 academias de futbol, con más de 10 mil niños en los 22 departamentos de Guatemala.

Bantrab actualmente patrocina a los equipos de Marquense, Cobán Imperial, Malacateco y Aurora en la Liga Nacional, que hoy asume como patrocinador principal; y, un club de Primera División.

Por su parte, William Rosales, gerente de la Liga Nacional dijo: "Hoy es un excepcional día. Hoy celebramos más que una alianza, celebramos un compromiso que une dos pasiones: El futbol y la fiel convicción de propiciar un desarrollo integral en el deporte de Guatemala".      

Rosales añadió: "Muy pronto conoceremos muchas sorpresas, que sin duda impulsarán el desarrollo deportivo y social del país".

Foto embed
Personeros de Bantrab presentaron su patrocinio a la Liga Nacional de Guatemala - Bantrab

Los cinco pilares de la Liga Bantrab

  • Capacitación: Educación financiera, aliados internacionales (Real Madrid, River Plate y Argentinos Juniors), salud, manejo de redes, mercadeo, jurídico y financieros, entre otros
  • Tecnología: VAR, digitalización de entradas, información en línea de equipos, jugadores, datos y pagos digitales
  • Fuerzas básicas: Destinar recursos de la alianza para fuerzas básicas, programas de scouting, acceso a experiencias internacionales y acceso al futbol
  • Financiero: Ahorros, seguros, tarjeta de crédito y BANconsejos
  • Impacto social: Integración social, valores, no racismo, no violencia; campaña Regreso al Estadio, becas de estudios y deportivas
Foto embed
Se presentaron los cinco pilares de la Liga Bantrab - Bantrab

Otros proyectos de la Liga Bantrab

Durante la conferencia de prensa de este jueves, también se dio a conocer cuatro novedades:

  • Implementación del VAR: Football Video Support (FVS), un VAR más simplificado
  • Supercopa Bantrab: Incluirá a equipos de todas las ligas de futbol federadas (Tercera, Segunda, Primera y Liga Mayor)
  • Reconocimientos a jugadores: Programa formal de reconocimiento
  • Visita del doctor del Real Madrid

Además, fueron presentados los balones oficiales de la Liga.

