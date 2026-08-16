Le niegan saludo a Neymar en la Liga de Brasil

Neymar volvió a ser protagonista de una escena que rápidamente llamó la atención antes del partido entre Vasco da Gama y Santos, correspondiente a la jornada 23 del Brasileirão 2026. En los instantes previos al encuentro, disputado en el estadio São Januario, el capitán santista se acercó a saludar a los jugadores del conjunto local. Sin embargo, cuando llegó frente a Thiago Mendes, el mediocampista decidió no estrecharle la mano y continuó con el protocolo previo al partido sin responder al saludo.
El gesto adquirió una dimensión especial debido a la historia que existe entre ambos futbolistas. El origen de su desencuentro se remonta al 13 de diciembre de 2020, cuando Mendes defendía al Olympique de Lyon y Neymar militaba en el Paris Saint-Germain. En los últimos minutos de aquel encuentro de la Ligue 1, el centrocampista protagonizó una fuerte entrada que atrapó el tobillo izquierdo del atacante brasileño. Neymar quedó tendido sobre el césped y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y visiblemente afectado por el dolor.
Neymar y Thiago Mendes ya tienen un historial de discusiones
La acción inicialmente fue sancionada con tarjeta amarilla, pero el árbitro revisó la jugada en el VAR y terminó expulsando a Mendes con roja directa. Posteriormente, el brasileño recibió una suspensión de tres partidos y ofreció disculpas por la entrada. Aquel episodio dejó una imagen especialmente recordada de Neymar saliendo del campo entre lágrimas y se convirtió en el punto de partida de una relación marcada por la tensión entre ambos jugadores.
Con el paso de los años, los caminos de Neymar y Mendes volvieron a encontrarse en el fútbol brasileño. En sus enfrentamientos recientes también hubo algunos roces y discusiones, incluso durante el descanso de uno de sus encuentros. Después de aquel partido, Neymar no ocultó su enojo y cuestionó públicamente la actitud de Mendes, a quien acusó de intentar mostrarse constantemente como un jugador duro y llegó a calificar de manera despectiva. Mendes, en cambio, defendió su postura y aseguró que simplemente buscaba que el delantero lo respetara dentro del campo.
Por ello, el saludo que Neymar intentó ofrecer antes del duelo en São Januario terminó convirtiéndose en una escena cargada de significado. Mendes decidió no corresponder al gesto y volvió a dejar claro que la relación entre ambos está lejos de ser cordial. Una acción que apenas duró unos segundos fue suficiente para recordar un episodio ocurrido seis años atrás y reavivar una rivalidad que parecía haber quedado en el pasado. Una vez más, Neymar y Thiago Mendes compartieron escenario, pero la cordialidad quedó fuera de la cancha.