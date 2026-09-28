 Justin Cooper revela por qué dejó la actuación
Farándula

Así luce el hijo de Jim Carrey en “Mentiroso, Mentiroso” a sus 37 años

Justin Cooper, quien lleva años alejado de las cámaras, concedió una entrevista para revelar el motivo por el cual dejó la actuación.

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Mentiroso Mentiroso / FOTO: Instagram
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Justin Cooper, reconocido por su papel en la película ‘Mentiroso, mentiroso’ junto a Jim Carrey, habló abiertamente sobre las razones que lo llevaron a alejarse de Hollywood en plena adolescencia.

El actor, actualmente de 37 años, compartió detalles de su experiencia en una conversación con los también exniños actores Jordan Warkol y Blake Collins en el podcast The Not So Little Rascals.

Justin Cooper explicó que su decisión de dejar la actuación se debió principalmente al cansancio provocado por el ritmo constante de las audiciones.

Foto embed
Justin Cooper - Instagram

El punto de inflexión ocurrió cuando cambió de una escuela privada, donde había estudiado siendo actor, a una escuela pública. Durante esa transición, mientras atravesaba la pubertad, las oportunidades laborales comenzaron a disminuir.

"Era la primera vez que iba a una escuela pública. Empecé a atravesar la pubertad. Estaba en una etapa incómoda y hacía audiciones, pero ya no conseguía trabajos con la misma frecuencia que antes", reveló el actor.

A medida que las audiciones se volvían menos frecuentes, incluso la idea de presentarse a una nueva prueba le resultaba poco atractiva.

Los largos desplazamientos y el hecho de preferir pasar tiempo con amigos o conversar por AIM hicieron que perdiera interés en seguir en la industria. Ante esto, su madre le propuso dejar la actuación si así lo deseaba.

"Mi mamá me dijo: ‘Mira, si ya no quieres hacerlo, no tienes que hacerlo’", recordó Cooper, quien admitió que al principio su decisión causó algo de decepción, pero finalmente fue respetada.

El impacto de la fama en la escuela pública

El cambio de entorno escolar también influyó en su relación con la fama, asegura Justin Cooper.

Mientras en la escuela privada era tratado con normalidad por sus compañeros, en la pública fue donde enfrentó bullying por primera vez, principalmente relacionado con su pasado como actor infantil.

"Estaba aterrorizado de ir a una escuela pública", confesó Cooper, recordando la profunda ansiedad que le generaba este nuevo entorno social.

"Toda mi vida había usado un uniforme para ir a la escuela y ahora tenía que decidir qué ropa ponerme, verme bien y pensar con quién me iba a sentar", añadió, destacando el contraste con su vida anterior y la presión de encajar en un ambiente desconocido y a menudo hostil.

"Había chicos que decían: ‘Que se vaya este tipo’", relató sobre la reacción negativa de algunos compañeros, mientras que para otros, su presencia despertaba interés por su trayectoria en el cine.

Durante la década de 1990, Justin Cooper dejó su huella en varias producciones notables, incluyendo su papel junto a Jim Carrey en la aclamada comedia ‘Mentiroso, Mentiroso’, así como en ‘Dennis the Menace Strikes Again!’ y la popular serie ‘Brother’s Keeper’.

Su último crédito como actor se registró en un episodio de la serie dramática ‘The Practice’, emitido en el año 2003, marcando el fin de su carrera en la pantalla y el inicio de una vida alejada de los reflectores.

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Mentiroso Mentiroso - Instagram

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