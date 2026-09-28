MP pide nueva información a comisión de postulación

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, hizo este lunes 28 de septiembre una nueva solicitud de información a la comisión de postulación para la elección de Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030.
Se detalló que la petición va enfocada en que se brinde una copia del expediente presentado por el actual subcontralor Giovanni Castellanos Gudiel, quien se postuló para ocupar el cargo de titular del ente fiscalizador.
Esta es la segunda petición que realiza la Fiscalía a la referida instancia, tomando en cuenta que la semana pasada pidió que se trasladara, en un plazo no mayor de siete días, un informe donde se incluyeran los siguientes temas:
- Cuáles fueron las reglas básicas del proceso de postulación para la presentación inicial del expediente.
- Cuáles fueron las bases para la convocatoria y el listado de requisitos que debieron cumplir los aspirantes a Contralor General de Cuentas para la presentación del expediente en el proceso de postulación.
La nota de carácter "urgente" que se envió en esa ocasión a la postuladora detallaba que se buscaba dar seguimiento a una investigación a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, pero hasta el momento no se ha revelado de qué se trata. Las autoridades del MP únicamente indicaron que el caso sigue su curso para esclarecer los hechos denunciados.
OEA pide transparencia al Congreso para elegir a Contralor
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para Guatemala exhortó al Congreso y la comisión encargada de elegir al próximo contralor general de Cuentas a garantizar un proceso transparente, tras la conformación de la nómina final de seis candidatos.
En un comunicado, la OEA pidió a ambas instancias a mantener la designación "libre de compromisos sobre auditorías, nombramientos o trato favorable", fundamentando la decisión en la idoneidad y honorabilidad de los aspirantes.
"Los expedientes remitidos al Congreso deben permitir conocer las calificaciones, los señalamientos y descargos, las verificaciones realizadas y las razones de las decisiones", subrayó la misión.
El despliegue de esta misión responde a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana acordada por el Consejo Permanente tras la crisis por las elecciones de 2023, cuando el Ministerio Público (Fiscalía) y el sistema de justicia pusieron en riesgo la transición democrática.