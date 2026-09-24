MP solicita información a comisión de postulación para Contralor

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, solicitó información a la comisión de postulación para la elección de Contralor General de Cuenta (CGC) para el período 2026-2030. Además, fijó un plazo de siete días para cumplir con el requerimiento.
Según el oficio remitido, la petición surge en seguimiento de una investigación que se encuentra realizando la referida unidad; sin embargo, no se detalla un tema específico con el cual estaría relacionada.
La referida nota, de carácter "urgente", fue enviada a la postuladora el miércoles de la presente semana y esta instancia deberá enviar la respuesta sin extender los siete días de plazo que fijó el ente investigador.
El informe deberá contener los siguientes datos:
- Cuáles fueron las reglas básicas del proceso de postulación para la presentación inicial del expediente.
- Cuáles fueron las bases para la convocatoria y el listado de requisitos que debieron cumplir los aspirantes a Contralor General de Cuentas para la presentación del expediente en el proceso de postulación.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7