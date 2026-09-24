 Piloto de picop muere tras chocar contra paredón en Zacapa
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Piloto de picop muere tras chocar contra paredón en Zacapa

El accidente también dejó a cuatro personas heridas, incluidas dos menores de edad.

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El percance vial ocurrió en el kilómetro 142 de la ruta al Atlántico., Bomberos Municipales Departamentales
El percance vial ocurrió en el kilómetro 142 de la ruta al Atlántico. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 142 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la aldea Llano Largo, Río Hondo, Zacapa, dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridas, entre ellas dos menores de edad.

Los Bomberos Municipales Departamentales se movilizaron al lugar tras ser alertados sobre un aparatoso percance vial que había ocurrido y que aparentemente había dejado varios afectados.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar un vehículo tipo picop que fue empotrado contra un paredón después de que, por causas que aún se desconocen, el conductor perdió el control del volante.

En el lugar, los socorristas atendieron a dos menores de 16 y 17 años, quienes presentaban lesiones y viajaban en la palangana del vehículo. Ambas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa.

Además, utilizando equipo de extricación vehicular, los socorristas lograron rescatar a dos mujeres que habían quedado atrapadas en la cabina del automotor, quienes también fueron trasladadas al centro asistencial.

El piloto del vehículo falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para los procedimientos de rigor.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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