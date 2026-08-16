Reportan temblor de 5 grados con epicentro en el Pacífico

El departamento de investigación y servicios geofísicos, de la sección de sismología del Insivumeh, reportó que la mañana de este domingo, 16 de agosto de 2026, que un temblor se hizo sentir en el territorio nacional. La entidad precisó que el fenómeno tuvo como epicentro el Océano Pacífico, frente a las costas mexicanas de Chiapas.
Por el momento, los cuerpos de rescate no reportan personas heridas, daños o alarma por el sismo, cuyo epicentro se encontró a una latitud de 14.235 y longitud de -93.070. La profundidad en el punto del epicentro se ubicó a unos 10.22 kilómetros, indicó el ente de investigación.
De acuerdo con un informe previo al temblor, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que en las últimas 24 horas han ocurrido 15 sismos en el territorio nacional. Al momento de esa publicación, únicamente se registraban dos considerados como sensibles por esa instancia.
De manera periódica, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha hecho llamados a la prevención, recordando que es necesario contar con un plan familiar de respuesta en caso de temblor.
Recomendaciones en caso de temblor
En su portal oficial, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que Guatemala es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y la interacción de placas tectónicas.
Las autoridades recomendaron que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Respuesta, identifique las zonas seguras dentro de la vivienda, conozca las rutas de evacuación y tenga preparada la mochila de las 72 horas con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna, radio y otros insumos básicos.
"La preparación anticipada permite actuar con mayor rapidez durante una emergencia", aseguró Conred.
"Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro. Si es necesario evacuar, debe hacerse de forma ordenada, sin correr, ni empujar", solicitaron.
"Una vez finalizado el movimiento, se recomienda verificar si existen daños en la vivienda, estar atentos a posibles réplicas y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades", agregaron las autoridades.
"La Secretaría Ejecutiva de la CONRED, en coordinación con el INSIVUMEH y las instituciones que integran el Sistema CONRED, mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país", explicaron.
Finalmente invitaron a la población a "informarse a través de los canales oficiales, reportar cualquier situación de emergencia al 119 y fortalecer la cultura de prevención, recordando que estar preparados puede hacer la diferencia cuando ocurre un sismo".