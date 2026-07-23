 Arquímides Ordoñez rescinde contrato con Loudoun United
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Arquímides Ordoñez rescinde contrato con Loudoun United

Según la información del equipo de la ciudad de Leesburg, el acuerdo fue mutuo y en buenos términos.

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Arquímides Ordoñez deja de ser jugador del Loudoun United F. C.
Arquímides Ordoñez deja de ser jugador del Loudoun United F. C. / FOTO: @LoudounUnitedFC
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El Loudoun United F. C. anunció este día que la institución de Leesburg (Virginia, Estados Unidos) y el delantero guatemalteco Arquímides Ordoñez acordaron mutuamente rescindir su contrato, el cual lo ligaba al equipo de la USL Championship.

"Queremos agradecer a ‘Quimi’ su compromiso y profesionalidad durante su etapa en el Loudoun United FC", dijo Alen Marcina, director deportivo del Loudoun United F. C.

"Ha sido un miembro valioso de nuestro grupo deportivo, y agradecemos sinceramente sus contribuciones dentro y fuera del campo. Le deseamos a Arquímides mucho éxito en el próximo capítulo de su viaje", añadió Marcina, en unas declaraciones que fueron publicadas en el portal web del club.

Logros de Arquímides en Loudoun United F. C.

Arquímides Ordoñez se unió al Loudoun United en agosto de 2025 y marcó siete goles en la USL Championship a lo largo de dos temporadas con el club.

El internacional guatemalteco fue elegido Jugador de la Semana del Campeonato de la USL tras marcar dos goles en la remontada por 3-2 de los Red-and-White sobre Indy Eleven en agosto de 2025.

También fue nombrado Equipo de la Semana en el banquillo en la semana 26 de la temporada 2025 y en la jornada 13 de la temporada 2026.

"Gracias, ‘Quimi’. Siempre serás parte de la familia ‘Roja y Blanca’", señaló el Loudoun United.

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Loudoun United y Arquímides Ordoñez rompen relaciones laborales - Loudoun United F. C.

Acerca del Loudoun United

Loudoun United FC es el club profesional de futbol de más alto nivel en Virginia, que compite en el Campeonato de la USL.

El club está comprometido con avanzar en el juego, desarrollar el mejor talento y ofrecer una experiencia de alta calidad para jugadores, seguidores y la comunidad local.

Por el momento se desconoce cuál será el siguiente club del seleccionado guatemalteco, pieza importante en la segunda clasificación a una Copa del Mundo de la FIFA en su categoría Sub-20.

Arquímides Ordóñez es elegido Jugador de la Semana de la USL Championship

‘Quimi’ Ordóñez fue nombrado Jugador de la Semana en la USL Championship, gracias a su doblete decisivo en la victoria 3-2 de Loudoun United sobre Indy Eleven el pasado sábado.

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