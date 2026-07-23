Bádminton conoce a sus rivales en Santo Domingo 2026

El equipo nacional de bádminton conoció este miércoles 22 de julio a sus primeros rivales en la modalidad de equipos mixtos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, competencia con la que abrirá su participación este jueves 23 de julio
El bádminton será el segundo deporte guatemalteco en entrar en acción en la cita regional, después de que el polo acuático inaugurara el calendario de competencias el pasado 20 de julio. La ceremonia oficial de inauguración de los Juegos se celebrará este viernes en el estadio Olímpico Félix Sánchez.
Tras el congresillo técnico, quedó definido que Guatemala debutará frente a El Salvador en un encuentro programado para las 8:00 horas en el Pabellón de Tenis de Mesa, ubicado en el Complejo Deportivo Parque del Este. Más tarde, a las 14:30 horas, volverá a la cancha para enfrentar a Barbados.
La competencia por equipos mixtos se disputa a cinco partidos: singles masculino, singles femenino, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto. El país que consiga al menos tres victorias avanzará en la serie. Las finales están programadas para el sábado 25 de julio.
La alineación guatemalteca contempla a Yeison Del Cid en el singles masculino y a Nikté Sotomayor en el femenino. En dobles masculino competirán Jonathan Solís y Christopher Martínez; en dobles femenino lo harán Nikté Sotomayor y Diana Corleto, mientras que el dobles mixto estará integrado por Diana Corleto y Christopher Martínez.
Tiro con arco reconoce el escenario
La selección nacional de tiro con arco también continúa con su preparación para el inicio de las competencias. Este miércoles realizó su primer entrenamiento y el reconocimiento oficial del Campo de Tiro con Arco, ubicado en el Parque del Este, escenario que albergará las pruebas de la disciplina.
La delegación guatemalteca está conformada por Marcelo del Cid, Julio Barillas, Pedro Salazar, Christian García, Ángel Hernández y Thomas Flossbach, además de Danica Barrera, Sara García, Sara Stahl, Mariana Saravia, Claudia de la Cruz y Marcela Enríquez.
Las competencias de tiro con arco se disputarán del 24 al 29 de julio. La actividad comenzará el viernes con las rondas clasificatorias individuales de arco recurvo, tanto en la rama masculina como femenina, así como con la clasificación individual de arco compuesto.
*Información COG.